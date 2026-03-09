NATO: Türkiye'ye Yönelen Bir Füze Daha Önlendi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Doğu Akdeniz'de konuşlanan NATO savunma unsurları Türk hava sahasına giren bir İran füzesini daha imha etti. İmhanın ardından mühimmat parçaları Gaziantep'teki boş alana düşerken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

NATO'DAN AÇIKLAMA

MSB ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın konuyla ilgili yaptığı açıklamaların ardından bir açıklama da NATO'dan geldi.

NATO Sözcüsü Allison Hart, Gaziantep'te düşürülen füze hakkında ilk açıklamasını yaptı.

Hart, sosyal medya hesabından Türkiye'ye giden bir füzenin bir kez daha engellendiğini duyurdu. Hart, "NATO, tüm müttefiklerini her türlü tehdide karşı savunmaya hazır olma konusunda kararlılığını sürdürüyor" ifadelerini de kullandı.

NATO has again intercepted a missile heading to Türkiye. NATO stands firm in its readiness to defend all Allies against any threat — NATO Spokesperson (@NATOpress) March 9, 2026

Kaynak: AA