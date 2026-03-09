NATO: Türkiye'ye Yönelen Bir Füze Daha Önlendi

NATO'dan, Türkiye hava sahasında düşürülen İran füzesi hakkında açıklama geldi. Açıklamada, "Türkiye'ye yönelen bir füze daha önlendi. NATO, tüm müttefiklerini her türlü tehdide karşı savunma konusundaki kararlılığını sürdürüyor" ifadeleri kullanıldı.

Son Güncelleme:
NATO: Türkiye'ye Yönelen Bir Füze Daha Önlendi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Doğu Akdeniz'de konuşlanan NATO savunma unsurları Türk hava sahasına giren bir İran füzesini daha imha etti. İmhanın ardından mühimmat parçaları Gaziantep'teki boş alana düşerken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

NATO'DAN AÇIKLAMA

MSB ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın konuyla ilgili yaptığı açıklamaların ardından bir açıklama da NATO'dan geldi.

NATO Sözcüsü Allison Hart, Gaziantep'te düşürülen füze hakkında ilk açıklamasını yaptı.

Hart, sosyal medya hesabından Türkiye'ye giden bir füzenin bir kez daha engellendiğini duyurdu. Hart, "NATO, tüm müttefiklerini her türlü tehdide karşı savunmaya hazır olma konusunda kararlılığını sürdürüyor" ifadelerini de kullandı.

MSB Duyurdu: İran'dan Ateşlenen Füze İmha Edildi, Parçaları Gaziantep'e DüştüMSB Duyurdu: İran'dan Ateşlenen Füze İmha Edildi, Parçaları Gaziantep'e DüştüGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
NATO İran
Son Güncelleme:
Özgür Özel Dahil Dört Vekilin Dokunulmazlık Dosyası TBMM'de Özgür Özel Dahil Dört Vekilin Fezlekesi TBMM'de
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplandı, Gündem Orta Doğu Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplandı, Gündem Orta Doğu
TOKİ, İstanbul Kurası İçin Geri Sayıma Başladı: Milyonların Gözü Kulağı Burada TOKİ, İstanbul Kurası İçin Geri Sayıma Başladı: Milyonların Gözü Kulağı Burada
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
El Freni Dehşeti Küçük Öykü'yü Hayattan Kopardı: Annenin Feryadı Yürekleri Dağladı El Freni Dehşeti Küçük Öykü'yü Hayattan Kopardı: Annenin Feryadı Yürekleri Dağladı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
Almanya’da Tarihi Zafer: Cem Özdemir Eyalet Başbakanlığı Seçimini Kazandı Cem Özdemir Eyalet Başbakanlığı Seçimini Kazandı
SSK, Bağkur, Dul Yetim Aylığı Alanlar Dikkat! Bayram İkramiyesi Hangi Tarihte Ödenecek? Bayram İkramiyesi Hangi Tarihte Ödenecek?
Orta Doğu'da Füze Yağmuru! Ölü Sayısı Her Geçen Saat Yükseliyor İsrail'den Tehdit Geldi: Mücteba Hamaney Yürüyen Bir Ölü
İran, Yeni Dini Liderini Duyurdu: Mücteba Hamaney İran, Yeni Dini Liderini Duyurdu: Mücteba Hamaney
Okullarda Ara Tatil Kalkıyor mu? Bakan Yusuf Tekin Son Noktayı Koydu Ara Tatil Kalkıyor Mu? Bakan Yusuf Tekin Son Noktayı Koydu