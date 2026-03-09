Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu: Edis ve Adem'in Test Sonuçları Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Edis ve Survivor yarışmacısı/boksör Adem Kılıçcı’nın test sonuçları belli oldu. Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemede, Edis’in örneklerinde kokain, Adem Kılıçcı’nın örneklerindeyse esrar maddesine rastlandı.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan Kaan Tangöze, Kemal Doğulu, Murat Dalkılıç ve İsmail Hacıoğlu serbest bırakılırken, Barış Talay, Dilara Kırmıt, Ramazan Bayar, Tolga Kulakçı ve Tolga Sezgin hakkında tutuklama kararı verilmişti. Yurt dışında bulunan Edis hakkında yakalama kararı çıkarılmış, dönüşünde havalimanında gözaltına alınmış ve testin ardından serbest bırakılmıştı.