Halkbank Davasında Flaş Karar

ABD ve Türkiye, uzun süredir gündemde olan Halkbank davasında anlaşmaya vardı. Habertürk'ün haberine göre anlaşma kapsamında dava süreci ilk aşamada askıya alınacak. Türkiye, belirlenen şartları yerine getirirse dosya tamamen kapanacak.

Uzlaşma kapsamında belirli bir para cezası ödenmesi, benzer ihlallerin tekrarlanmamasına dair taahhütler verilmesi ve banka yönetiminde bazı düzenlemeler yapılması gibi koşulların gündeme gelmesi bekleniyor. Hukuki çerçevede ise anlaşma şartlarının ihlal edilmesi durumunda ABD savcılığı, davayı yeniden açma hakkına sahip olacak. Anlaşma metni henüz açıklanmadı.

NE OLMUŞTU?

Halkbank, 2019’dan beri ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek ve kara para aklamak gibi altı ayrı suçlamayla karşı karşıya kaldı. Banka, suçlamaları reddedip 'Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası' kapsamında davanın düşmesini talep etti, ancak bu talep ABD Yüksek Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme, devlet kontrolündeki bankaların ticari faaliyetleri nedeniyle ABD’de yargılanamayacağı iddiasını kabul etmedi ve cezai soruşturmadan muaf olmadıklarına karar verdi.

Kaynak: Haber Merkezi