SSK, Bağkur, Dul Yetim Aylığı Alanlar Dikkat! Bayram İkramiyesi Hangi Tarihte Ödenecek?

Ramazan Bayramı’na kısa süre kala SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar bayram ikramiyelerinin ne zaman ödeneceğini merak ediyor. 2018 yılından bu yana yılda iki kez, Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde verilen ikramiyelerin bayramdan önce hesaplara yatırılması bekleniyor.

İKRAMİYE ÖDEMELERİ BAYRAMDAN ÖNCE YAPILACAK

Bu yıl Ramazan Bayramı 20-24 Mart tarihleri arasına denk geliyor. Önceki yıllarda olduğu gibi ikramiye ödemelerinin bayramdan birkaç gün önce emeklilerin maaş aldıkları banka hesaplarına yatırılması bekleniyor.

Ödeme tarihleriyle ilgili resmi takvim henüz açıklanmadı. Kesin tarihler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından duyurulduktan sonra netleşecek.

TAHMİNİ ÖDEME TAKVİMİ

Önceki yıllardaki uygulamalara göre ikramiyelerin aşağıdaki tarihlerde ödenmesi öngörülüyor:

Bağ-Kur emeklileri (maaş günü 25-28 olanlar): 9 Mart

Emekli Sandığı emeklileri: 10 Mart

SSK emeklileri (maaş günü 17-19 olanlar): 11 Mart

SSK emeklileri (maaş günü 20-22 olanlar): 12 Mart

SSK emeklileri (maaş günü 23-26 olanlar): 13 Mart

BAYRAM İKRAMİYESİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Bayram ikramiyesinden SGK’dan emekli aylığı alanların yanı sıra yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri alan vatandaşlar da yararlanabiliyor.

Bunun yanı sıra şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ile terör olaylarından zarar gören siviller ve bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi ödemesi alabiliyor.

Ödeme takviminin SGK tarafından yapılacak resmi açıklamayla netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi