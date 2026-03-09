Orta Doğu'da Füze Yağmuru! Ölü Sayısı Her Geçen Saat Yükseliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İşte savaş hattından sıcak gelişmeler...

11.38 İRAN, ‘ABD VE İSRAİL İLE İŞBİRLİĞİ YAPAN’ YURTDIŞINDAKİ VATANDAŞLARININ MALVARLIKLARA EL KOYACAK

İran Başsavcılığı, Washington ve Tel Aviv'in Tahran'a karşı başlattığı savaş sürecinde, ABD ve İsrail ile işbirliği yaptığı tespit edilen İran vatandaşlarının mal varlıklarına el konulacağını duyurdu. Açıklamada, İsrail, ABD "ya da diğer düşman devletler ve gruplarla herhangi bir işbirliği yapmanın, Ceza Kanunu uyarınca 'tüm malların müsadere edilmesi' ve diğer yasal cezalarla karşılık bulacağı" ifade edildi.

11.20 BEYRUT'TA PEŞ PEŞE SALDIRILAR

Lübnan'da bazı bölgeler için yeni tahliye uyarısı yayınlayan İsrail ordusunun, başkent Beyrut'un güney bölgelerine saldırdığı bildirildi.

10.00 İSRAİL'E AİT HELİKOPTER DÜŞÜRÜLDÜ

Lübnan haber ajansı, İsrail ordusunun bölgeye 15 helikopterlerle indiğini iddia etti. Lübnan-Suriye sınırında şiddetli çatışmalar yaşandığını belirtildi. Hizbullah'tan bir kaynak AFP'ye, Baalbek dağlarında bir İsrail helikopterinin düşürüldüğünü söyledi.

09.20 BAHREYN'DE PETROL TESİSİ VURULDU

İran'dan Bahreyn'e yapılan saldırıda, Bahreyn Petrol Şirketi'nin (BAPCO) tesisine ev sahipliği yapan sanayi bölgesi olarak da bilinen Meamir'deki bir petrol tesisinin hedef alındığı ve yangın çıktığı belirtildi.

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın Ulusal İletişim Ofisi'nin açıklamasına yer verdiği haberde saldırıya ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, ülkenin petrol şirketi BAPCO'nın yer aldığı Meamir'deki bir tesisin İran'dan yapılan saldırıda hedef alındığı belirtildi. Tesiste yangın çıktığı ve hasar meydana geldiği aktarıldı.

09.00 TRUMP VE NETANYAHU İRAN SAVAŞINI GÖRÜŞECEK

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı başlattıkları saldırıların ne zaman bitirileceğine ilişkin nihai kararı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun da görüşünü alıp kendisinin vereceğini belirtti. Mücteba Hamaney’in İran'ın yeni lideri olarak seçilmesinin hemen ardından The Times of Israel gazetesine konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran’a başlattıkları saldırıları ne zaman sona erdireceklerine ilişkin net bir takvim belirtmezken nihai kararı kendisinin alacağının altını çizdi.

08.35 ABD-İSRAİL ARASINDA İLK ÇATLAK!

ABD yönetiminin, İsrail'in İran'daki petrol depolarına düzenlediği hava saldırılarının kapsamından rahatsızlık duyduğu iddia edildi. Axios haber sitesinin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail'in İran'daki petrol depolarına düzenlediği saldırılar, Washington'un "beklediğinin ötesinde" gerçekleşti.

