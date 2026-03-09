AFAD Duyurdu: Denizli'de Deprem

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AFAD verilerine göre; Denizli'nin Buldan ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 09.21'de meydana gelen depremin 7 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi. Öte yandan deprem Manisa başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

DENİZLİ VALİSİ: OLUMSUZLUK YOK

TRT Haber'de konuşan Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, "Teyakkuz halindeyiz, şu an için intikal eden bir olumsuzluk yok. Bütün tedbirleri almaya gayret ediyoruz." dedi.

KURUM'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Meydana gelen depremin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığının altını çizen Kurum açıklamasında, "Geçmiş olsun Denizli. Buldan'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar gelen olumsuz bir durum olmamakla birlikte, olası ihbarlara göre İl Müdürlüğü ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına başlayacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA