Doğum İzninde Kritik Tarih Belli Oldu! Milyonlarca Anne Babayı İlgilendiren Düzenleme

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesindeki Nüfus Politikaları Kurulu'na sunulan son 10 yılda doğum yapan 2 milyon kadının çalışma hayatında kalmasına ilişkin araştırmaya göre, bir yıl içinde doğum yapan iki anneden biri işini bırakıyor. Doğum sonrası ilk 6 ayda kadınların yüzde 39.9'u işi bırakıyor. Bir başka değişle doğum yapan 100 kadından 40'ı çalışma hayatından çekiliyor.

İŞ BIRAKMADA DÜŞÜK MAAŞ ETKİSİ

Doğumdan sonra 36 aylık sürede, işi bırakan kadın oranı yüzde 72.8. 24 ayda kadınların yüzde 68.1'i, 12 ayda da yüzde 56.5'i işi bırakıyor. Doğum sonrası işten çıkan kadınların ortalama yaşı ise 30.73 seviyesinde. Kadınların doğum sonrası işi bırakmalarındaki en büyük etken ise çocuğu bakım ücreti ve düşük maaş.

DOĞUM İZNİ ARTIYOR

Sabah’tan Önder Yılmaz’ın aktardığına göre doğum oranlarını arttırmak amacıyla hükümetin yaptığı yeni yasal düzenlemeler Ramazan Bayramı sonrasında Meclis'te yasalaştırılacak. İster memur ister işçi olsun 16 hafta olan doğum izni 24 haftaya çıkacak. Yasayla arttırılacak 8 haftalık izin doğum sonrası iznine eklenecek. Kadınlar doğuma 2 hafta kalana kadar işyerlerinde çalışabilecekler. Bu arada işçiye, eşinin doğum yapması halinde verilecek babalık izni memurlarda olduğu gibi 5 günden 10 güne çıkarılacak. Koruyucu aileler de aynı izin hakkından yararlanacak. Kadın konukevlerinden yararlanan ve yeterli geliri bulunmayan kadınlar ile beraberindeki çocuklara harçlık ödenecek.

168 GÜNE EN AZ 123 BİN LİRA

Çalışan annelere doğum izni süresince son bir yıllık kazançları üzerinden iş göremezlik(rapor) ücreti ödeniyor. Meclise sunulan teklifle doğum izni 24 haftaya çıkarılınca bugüne kadar anneye 112 gün üzerinden ödenen 82 bin 208 TL'lik annelik maaşı, 168 gün üzerinden hesaplanacak. Buna göre anneye en az 123 bin 312 TL verilecek. Annenin çalışırken maaşı yüksekse bu miktar daha da artacak. Örneğin, 40 bin TL geliri olan anneye 149 bin 333, 50 bin TL olana 186 bin 667 TL, 70 bin TL olana 261 bin 333, 90 bin TL olana da 336 bin TL ödeme yapılacak.

İHLAL NEDENİYLE 4 AYLIK ÜCRET TAZMİNATI

Doğum izninde olan bir kadın çalışan işten çıkarılırsa belli haklara sahiptir. Tazminatsız derhal feshi geçerli kılan herhangi bir sebepten dolayı işten çıkarılmamış ve kıdem süresi bir yıl ya da bir yıldan fazla ise kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Doğum izninde işten çıkarılan bir kadın çalışan kıdemine göre 2 ila 8 haftalık brüt ücret üzerinden ihbar tazminatını alır. Bir ay içinde işe iade devası açabilir. Eşit davranma ilkesini ihlal nedeniyle ayrıca 4 aylık ücreti tutarında eşit davranma ilkesi tazminatı talep edebilir.

YAKLAŞIK 1 MİLYON KADINA DOĞUM YARDIMI YAPILDI

1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin lira tutarında tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verildi. İki, üç ve üzeri 510 bin 924 çocuk için düzenli ödeme yapıldı. Bugüne kadar doğum yardımından faydalanan kadın sayısı toplam 859 bin 775. Ödenen miktar ise 12 milyar 77 milyon TL. Doğum yardımına başvurular e-Devlet ve 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması üzerinden yapıldı.

Kaynak: Sabah