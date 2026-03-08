Araç Sahiplerine Kötü Haber! Akaryakıta Çifte Zam Geliyor

Akaryakıta bir zam daha geliyor. Salı günü motorine 2 lira 14 kuruş, benzine 1 lira 54 kuruş zam beklenirken, eşel mobil sistemi kapsamında pompaya motorinde 53 kuruş, benzinde ise 39 kuruşluk artışın yansıması öngörülüyor.

Araç Sahiplerine Kötü Haber! Akaryakıta Çifte Zam Geliyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

YENİ ZAM GELİYOR

Salı günü motorine 2 lira 14 kuruş, benzine 1 lira 54 kuruş zam bekleniyor. Eşel mobil sistem gereğince motorinde 53, benzinde 39 kuruş zam olacak.

6 Mart gecesinden itibaren motorine 1,14 TL, benzine ise 55 kuruşluk zam yapılmıştı.

Güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa yakası

Benzin litre fiyatı: 59.89 TL
Motorin litre fiyatı: 64.70 TL
LPG litre fiyatı: 30.29 TL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 59.73 TL
Motorin litre fiyatı: 64.54 TL
LPG litre fiyatı: 29.69 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 60.85 TL
Motorin litre fiyatı: 65.81 TL
LPG litre fiyatı: 30.17 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 61.13 TL
Motorin litre fiyatı: 66.09 TL
LPG litre fiyatı: 30.09 TL

Fahiş Fiyat Artışına Fren: Akaryakıtta 'Eşel Mobil Sistemi' DevredeFahiş Fiyat Artışına Fren: Akaryakıtta 'Eşel Mobil Sistemi' DevredeEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Akaryakıt Zam
Altında 5 Hafta Sonra Bir İlk! Savaş Tırmandı, Piyasalar Karıştı Altında 5 Hafta Sonra Bir İlk! Savaş Tırmandı, Piyasalar Karıştı
Merkez Bankası Kararını Açıklayacak! Piyasalar O Tarihe Kilitlendi Merkez Bankası Kararını Açıklayacak! Gözler O Tarihte
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
ABD ve İsrail'in İran'a Saldırılarında 9'uncu Gün: İran Ordusu 'Bu Gece' Dedi... Taarruz Operasyonları Artacak İran Ordusu 'Bu Gece' Dedi... Taarruz Operasyonları Artacak
Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Korkutan Alevler İstanbul'da Korkutan Hastane Yangını
Amasya'da Şüpheli Ölüm! Evinde Kanlar İçinde Bulundu Amasya'da Şüpheli Ölüm! Evinde Kanlar İçinde Bulundu
6 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı... Yoğun Kar Yağışı Geliyor 6 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı... Yoğun Kar Yağışı Geliyor
'APP Plaka' Tartışması: Araç Sahipleri Dikkat! Emniyet Açıkladı, Plakanız Geçerli mi? 'APP Plaka' Tartışmasına Emniyet'ten Açıklama