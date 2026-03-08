Araç Sahiplerine Kötü Haber! Akaryakıta Çifte Zam Geliyor
Akaryakıta bir zam daha geliyor. Salı günü motorine 2 lira 14 kuruş, benzine 1 lira 54 kuruş zam beklenirken, eşel mobil sistemi kapsamında pompaya motorinde 53 kuruş, benzinde ise 39 kuruşluk artışın yansıması öngörülüyor.
Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
YENİ ZAM GELİYOR
Salı günü motorine 2 lira 14 kuruş, benzine 1 lira 54 kuruş zam bekleniyor. Eşel mobil sistem gereğince motorinde 53, benzinde 39 kuruş zam olacak.
6 Mart gecesinden itibaren motorine 1,14 TL, benzine ise 55 kuruşluk zam yapılmıştı.
Güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
İstanbul Avrupa yakası
Benzin litre fiyatı: 59.89 TL
Motorin litre fiyatı: 64.70 TL
LPG litre fiyatı: 30.29 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin litre fiyatı: 59.73 TL
Motorin litre fiyatı: 64.54 TL
LPG litre fiyatı: 29.69 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 60.85 TL
Motorin litre fiyatı: 65.81 TL
LPG litre fiyatı: 30.17 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 61.13 TL
Motorin litre fiyatı: 66.09 TL
LPG litre fiyatı: 30.09 TL
