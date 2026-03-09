İran, Yeni Dini Liderini Duyurdu: Mücteba Hamaney

İran devlet medyası, ABD ve İsrail’in düzenlediği saldırılarda ölen İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in yerine oğlu Mücteba Hamaney’in getirildiğini duyurdu.

İran’da dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in ABD ve İsrail’in saldırılarında hayatını kaybetmesinin ardından yerine geçen isim belli oldu. İran devlet medyası, yeni dini liderin Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney olduğunu duyurdu.

MÜCTEBA HAMANEY KİMDİR?

56 yaşındaki Mücteba Hamaney, uzun süredir İran yönetiminde perde arkasında etkili olduğu belirtilen, ancak kamuoyunda sınırlı bilinen bir isim olarak tanınıyor. 1969’da Meşhed’de doğan Hamaney, 1979 İslam Devrimi sonrası Tahran’da eğitim aldı ve Kum kentinde dini öğrenimini sürdürdü. İran Devrim Muhafızları Ordusu'yla yakın ilişkileri bulunan Hamaney’in, İran-Irak Savaşı sırasında görev aldığı belirtiliyor. ABD, 2019’da yayımladığı bir kararnameyle Mücteba Hamaney’i yaptırım listesine almış ve dini liderin bazı yetkilerini fiilen devraldığı iddialarını gündeme getirmişti.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın yeni liderinin uzun süre görevde kalamayacağını öne sürerek, ülke yönetiminde ABD’nin etkili olması gerektiğini savunmuştu. Trump, "Yeni lider bizim onayımız olmadan uzun süre görevde kalamaz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

