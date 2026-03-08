İslam Memiş Yorumladı: Dolar Kaç Lira Olacak? Altında Düşüş Ne Zaman Duracak?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Küresel piyasalarda gözler yeniden jeopolitik gelişmelere çevrildi. Uzmanlar, artan gerilimlerin ve enerji piyasalarındaki dalgalanmalarla birlikte uzun vadede birçok varlık fiyatını etkileyebileceğini vurguluyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, küresel risklerin enerji maliyetlerini ve enflasyon baskısını artırabileceğini, bunun da güvenli liman arayışını güçlendirebileceğini söylerken, elinde altın bulunan ya da altın yatırımı yapmak isteyen vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.

'DOLAR KURUNDA BEKLENTİMİZ 50 LİRA...'

İslam Memiş, piyasalardaki son gelişmelere ilişkin şunları söyledi:

"Hafta içi serbest piyasalarda dolar-TL kuru 44 lira seviyesini görmüştü. Artık resmi kur tarafı da 44 lira seviyesini gördü. Dolar kurunda beklentimiz 50 lira seviyesi olduğu için bu seviyelere şaşırdık falan demiyoruz. Yıl sonuna kadar 50 lira seviyesini bekliyoruz."

"Euro-dolar paritesi sert bir şekilde değer kaybetti. Euro şu anda en ucuz para birimleri arasına girdi. O yüzden dolar mı euro mu sorusunun cevabı bende euro. Euro-TL kurunda da 50 lira güçlü bir destek konumunda" diyen Memiş, altın fiyatlarındaki gerilemeye ilişkin olarak, "Uluslararası piyasalarda ons altın 5 bin 100 dolar seviyesinde. Pazartesi günü 5 bin 420 dolar seviyesindeydi... Neden bu kadar geriledi? Dolar endeksi yükseldi. Dolar uluslararası piyasalarda değer kazandı. Panik satışları olmadı. Bir de ocak ayında 1 kilo külçe altının 14 bin 500 TL işçiliği vardı. Bu işçilik farkları 2 bin 580 dolar seviyesine kadar geriledi. Şu anda merkez bankaları çatır çatır altın satıyor ve altın satmak zorundalar zaten çünkü savaş çıktı" değerlendirmesinde bulundu.

ALTINDA ALIŞ DÖNEMİ Mİ?

Altını olanları uyaran Memiş, "Ons altın ucuz mu? Evet ucuz. 5 bin 880-6 bin dolar seviyesiyle alakalı beklentim yine devam ediyor. Ortalık ateş yeri. O yüzden bu kadar büyük bir risk varken elinde altın bulunduranlar acaba satmalı mı? Bence hayır. Bu fiyatlar daha yükseliş trendlerine başlamadı" dedi ve altında alış döneminin başladığını şu sözlerle aktardı:

"Altın fiyatları ne zaman yükselecek? Savaş bittiği zaman. Hızlı bir şekilde toparlanan yükselen bir trend göreceğiz. Karşımızda 5 bin 880 devamında 6 bin dolar seviyesi. O yüzden altın şu anda satış değil alış döneminde. Ben şahsen satmayı değil almayı tercih eden bir yatırımcıyım."

