ABD-İsrail-İran Savaşı Piyasaları Etkiledi: Bakan Mehmet Şimşek’ten Petrol Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ortadoğu’da patlak veren savaşın ardından enerji fiyatlarındaki artışa dair açıklamalarda bulundu. Şimşek, “Geçmiş tecrübeler bu tür şokların kalıcı olmadığını gösteriyor. Vadeli petrol piyasalarındaki fiyatlamalar da mevcut hareketin geçici olabileceğine işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'daki çatışmaların sürmesi ve İran'ın yeni dini liderinin seçilmesi ile brent petrolün varil fiyatı bu sabah itibarıyla yüzde 25 artarak 120 dolar seviyelerine ilerledi. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ise yükselen enerji fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek bu tür şokların kalıcı olmadığını ifade ederek "Fiyatlamalar mevcut hareketin geçici olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

“MEVCUT HAREKET GEÇİCİ”

Bakan Şimşek paylaşımında şu değerlendirmelerde bulundu:

Küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği ve enerji fiyatlarında sert dalgalanmaların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Geçmiş tecrübeler bu tür şokların kalıcı olmadığını gösteriyor. Vadeli petrol piyasalarındaki fiyatlamalar da mevcut hareketin geçici olabileceğine işaret ediyor. Temelleri güçlü olan ekonomiler hızla dengelenme ve toparlanma kapasitesine sahiptir. Ekonomi yönetimi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın, yatırımcıların ve firmalarımızın bu süreci rasyonel bir şekilde değerlendirmesi önem arz ediyor.

