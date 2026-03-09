Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Geçmiş Olsun' Telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le telefonda görüştü. Görüşmede Aliyev, Erdoğan'a, Türkiye hava sahasına giren ve imha edilen balistik mühimmat nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Son Güncelleme:
Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Geçmiş Olsun' Telefonu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre görüşmede, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışma süreci ve son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bölgede kalıcı huzur ve istikrar için çalışmaya devam edeceğini ve Türkiye hava sahasına giren balistik mühimmatın etkisiz hale getirildiğini belirtti. Aliyev ise Erdoğan’a, bu olay nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İlham Aliyev Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
Füze Krizi... İran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na Çağrıldı İran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na Çağrıldı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İran’a 'Füze' Uyarı: 'Yanlışta Israr Etmeyin' Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İran’a 'Füze' Uyarısı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
Almanya’da Tarihi Zafer: Cem Özdemir Eyalet Başbakanlığı Seçimini Kazandı Cem Özdemir Eyalet Başbakanlığı Seçimini Kazandı
SSK, Bağkur, Dul Yetim Aylığı Alanlar Dikkat! Bayram İkramiyesi Hangi Tarihte Ödenecek? Bayram İkramiyesi Hangi Tarihte Ödenecek?
Orta Doğu'da Füze Yağmuru! Ölü Sayısı Her Geçen Saat Yükseliyor İsrail ve Trump'tan Yeni Dini Lidere İlk Yorum Geldi
İran, Yeni Dini Liderini Duyurdu: Mücteba Hamaney İran, Yeni Dini Liderini Duyurdu: Mücteba Hamaney
Okullarda Ara Tatil Kalkıyor mu? Bakan Yusuf Tekin Son Noktayı Koydu Ara Tatil Kalkıyor Mu? Bakan Yusuf Tekin Son Noktayı Koydu