Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Geçmiş Olsun' Telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre görüşmede, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışma süreci ve son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bölgede kalıcı huzur ve istikrar için çalışmaya devam edeceğini ve Türkiye hava sahasına giren balistik mühimmatın etkisiz hale getirildiğini belirtti. Aliyev ise Erdoğan’a, bu olay nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

