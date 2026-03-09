ABD ve İsrail'in İran'a Saldırılarında 10'uncu Gün: Trump'tan 'Savaş Büyük Ölçüde Tamamlandı' Çıkışı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İşte savaş hattından sıcak gelişmeler...

23.00 TRUMP: SAVAŞ NEREDEYSE SONLANDI

ABD Başkanı Trump, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarında 'takvimin çok ilerisinde olduğunu' savundu. CBS News’e konuşan Trump, "Bence savaş büyük ölçüde tamamlandı" dedi. Savaşın yakında bitip bitmeyeceği sorulduğundaysa "Bitirme işi tamamen benim kafamda" yanıtını verdi.

20.00 TRUMP YENİ LİDERDEN MEMNUN DEĞİLMİŞ

ABD Başkanı Trump, New York Post gazetesine verdiği mülakatta, İran'la ilgili son durumu değerlendirdi. Trump, İran'daki lider seçimini yakından takip ettiklerini belirterek, Mücteba Hamaney'in ülkenin yeni lideri olmasına ilişkin, "Onun lider olmasından memnun değilim" dedi. Trump, yeni liderle nasıl bir süreç yürüteceği konusunda yorum yapmadı. ABD Başkanı ayrıca, İran'ın İsfahan kentindeki nükleer materyallerin "güvence altına alınması" için bölgeye Amerikan askeri gönderme gibi düşüncelerinin olmadığını kaydetti.

17.20 İRAN'IN YENİ LİDERİ MÜCTEBA HAMANEY'E SUİKAST TEHDİDİ

İsrailli üst düzey yetkililer, İran'da yeni lider seçilen Mücteba Hamaney'e suikast düzenleme tehdidinde bulundu. İsrail Meclis Başkanı Amir Ohana, ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İran ve Hamas Hareketi'nden İsrail tarafından yapılan suikastlarla öldürülmüş olan lider kadrosunun fotoğraflarını yayımladı. Ohana, Mücteba Hamaney'in resmini de listeye ekleyerek, "Onların yolunda ilerleyenler onların yolunda giderler" ifadelerini yazdı.

'MÜCTEBA HAMANEY YÜRÜYEN BİR ÖLÜ'

İsrail'de yerel yayın organlarından Kol Barama radyosuna konuşan İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen ise, katıldığı programda İran'ın yeni lideri için "Mücteba Hamaney yürüyen bir ölü." dedi. Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Hamaney'in lider olarak henüz seçilmeden önce yaptığı yazılı paylaşımda "Mücteba Hamaney" hakkında suikast tehdidinde bulunmuştu. Paylaşımında Adraee, "İsrail Ali Hamaney'in ardından gelecek olanın da peşine düşecektir" ifadelerini kullanmıştı.

16.50 'TÜRKİYE'YE YÖNELEN BİR FÜZE DAHA ÖNLENDİ'

NATO'dan, Türkiye hava sahasında düşürülen İran füzesi hakkında açıklama geldi. Açıklamada, "Türkiye'ye yönelen bir füze daha önlendi. NATO, tüm müttefiklerini her türlü tehdide karşı savunma konusundaki kararlılığını sürdürüyor" ifadeleri kullanıldı.

16.35 BAKAN FİDAN AZERBAYCANLI VE KORELİ MEVKİDAŞLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ve Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hyun ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi. Görüşmede, bölgede devam eden gerilimin azaltılması için atılabilecek adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

16.20 ABD DIŞİŞLERİ BAKANI RUBİO: İRAN HER GÜN DAHA AZ FÜZE KULLANIYOR

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "İran her gün daha az füzeye sahip oluyor. Dünya daha güvenli olacak." açıklamasında bulundu.

15.45 ÇİN'DEN İRAN'DA LİDER SEÇİMİ AÇIKLAMASI

Çin, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in 28 Şubat'ta ABD ve İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından oğlu Mücteba Hamaney'in liderlik makamına seçilmesini, İran'ın iç işi ve anayasasına uygun alınmış bir karar olarak değerlendirdiğini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciankun, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, İran'da Mücteba Hamaney'in dini lider seçilmesine ilişkin, "Lider seçimi İran'ın iç işidir, ülkenin anayasasına uygun alınmış bir karardır." ifadesini kullandı.

Çin'in her ne gerekçeyle olursa olsun ülkelerin iç işlerine karışılmasına karşı olduğunu ifade eden Guo, İran'ın egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

15.37 "16 LÜBNAN'LI HAYATINI KAYBETTİ"

Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sur bölgesine bağlı 2 beldeye düzenlediği hava saldırılarında 16 kişi öldü, 40 kişi yaralandı

13.55 "ABD, BAŞKA ÜLKELERİN KAYNAKLARI ÜZERİNDE EGEMENLİK KURMAK İSTİYOR"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’nin, "Venezuela ile birlikte İran petrolünü ele geçirerek dünya petrol rezervlerinin yüzde 31’ine sahip olmak isteğine" atıf yaparak, "ABD’nin hedefi gayet açık; başka ülkelerin kaynakları üzerinde egemenlik kurmak." dedi.

Bekayi, başkent Tahran’da düzenlediği haftalık basın toplantısında, Uzmanlar Meclisi tarafından yeni İran Lideri olarak seçilen Mücteba Hamaney’e bağlılıklarını bildirdiklerini ifade ederek, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD’nin savaşa İsrail için girdiği yönündeki açıklamalara işaret eden Bekayi, ABD'li Senatör Lindsey Graham’ın, "Venezuela ile birlikte İran petrolüne ele geçirerek dünya petrol rezervlerinin yüzde 31’ine sahip olmaları gerektiği" yönündeki açıklamalarını hatırlatarak, "ABD’nin hedefi gayet açık; başka ülkelerin kaynakları üzerinde egemenlik kurmak." ifadelerini kullandı.

Bekayi, "ABD ve İsrail, İran’ı parçalamak istiyor ama bu gerçek olmayacak. ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor. Dolayısı ile ABD’nin neden İran’a saldırdığı konusu hem İran halkı hem de dünya kamuoyu için gayet açık. İran daha önce de yabancılara mezar olmuştur. İran halkı kendini nasıl savunacağını bilir. Dolayısı ile ABD’nin neden İran’a saldırdığı konusu hem İran halkı hem de dünya kamuoyu için gayet açık." diye konuştu.

13.20 PUTİN'DEN YENİ LİDERE DESTEK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki hava saldırısında öldürülen İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ardından liderlik makamına seçilen Mücteba Hamaney'e tebrik mesajı gönderdi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, Mücteba Hamaney'e gönderdiği mesajda, "İran lideri seçilmenizden dolayı en içten tebriklerimi sunarım. İran'ın silahlı saldırılarla karşı karşıya olduğu bir dönemde, bu yüksek makamdaki göreviniz şüphesiz büyük cesaret ve özveri gerektirecektir. Babanızın çalışmalarını onurlu bir şekilde sürdüreceğinize ve zorlu sınavlar karşısında İran halkını birleştireceğinize eminim." ifadesini kullandı.

13.15 İRAN, TEL AVİV'İN MERKEZİNİ VURDU

İran ordusunun ateşlediği füze Tel Aviv'i vurdu. Bölgede bulunan CNN Türk Muhabiri Emrah Çakmak, "Birkaç gündür İran'dan İsrail'e yoğun şekilde füze saldırısı gerçekleştiriliyor. Bölgede büyük bir endişe hakim. Şu anda ağır silahlı askeri personeller de buraya gelmeye başladı. İran yeni bir taktikle saldırmaya başladı. Bunlara 'misket parçaları deniyor'" ifadelerini kullandı.

11.38 İRAN, ‘ABD VE İSRAİL İLE İŞBİRLİĞİ YAPAN’ YURTDIŞINDAKİ VATANDAŞLARININ MALVARLIKLARA EL KOYACAK

İran Başsavcılığı, Washington ve Tel Aviv'in Tahran'a karşı başlattığı savaş sürecinde, ABD ve İsrail ile işbirliği yaptığı tespit edilen İran vatandaşlarının mal varlıklarına el konulacağını duyurdu. Açıklamada, İsrail, ABD "ya da diğer düşman devletler ve gruplarla herhangi bir işbirliği yapmanın, Ceza Kanunu uyarınca 'tüm malların müsadere edilmesi' ve diğer yasal cezalarla karşılık bulacağı" ifade edildi.

11.20 BEYRUT'TA PEŞ PEŞE SALDIRILAR

Lübnan'da bazı bölgeler için yeni tahliye uyarısı yayınlayan İsrail ordusunun, başkent Beyrut'un güney bölgelerine saldırdığı bildirildi.

10.00 İSRAİL'E AİT HELİKOPTER DÜŞÜRÜLDÜ

Lübnan haber ajansı, İsrail ordusunun bölgeye 15 helikopterlerle indiğini iddia etti. Lübnan-Suriye sınırında şiddetli çatışmalar yaşandığını belirtildi. Hizbullah'tan bir kaynak AFP'ye, Baalbek dağlarında bir İsrail helikopterinin düşürüldüğünü söyledi.

09.20 BAHREYN'DE PETROL TESİSİ VURULDU

İran'dan Bahreyn'e yapılan saldırıda, Bahreyn Petrol Şirketi'nin (BAPCO) tesisine ev sahipliği yapan sanayi bölgesi olarak da bilinen Meamir'deki bir petrol tesisinin hedef alındığı ve yangın çıktığı belirtildi.

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın Ulusal İletişim Ofisi'nin açıklamasına yer verdiği haberde saldırıya ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, ülkenin petrol şirketi BAPCO'nın yer aldığı Meamir'deki bir tesisin İran'dan yapılan saldırıda hedef alındığı belirtildi. Tesiste yangın çıktığı ve hasar meydana geldiği aktarıldı.

09.00 TRUMP VE NETANYAHU İRAN SAVAŞINI GÖRÜŞECEK

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı başlattıkları saldırıların ne zaman bitirileceğine ilişkin nihai kararı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun da görüşünü alıp kendisinin vereceğini belirtti. Mücteba Hamaney’in İran'ın yeni lideri olarak seçilmesinin hemen ardından The Times of Israel gazetesine konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran’a başlattıkları saldırıları ne zaman sona erdireceklerine ilişkin net bir takvim belirtmezken nihai kararı kendisinin alacağının altını çizdi.

08.35 ABD-İSRAİL ARASINDA İLK ÇATLAK!

ABD yönetiminin, İsrail'in İran'daki petrol depolarına düzenlediği hava saldırılarının kapsamından rahatsızlık duyduğu iddia edildi. Axios haber sitesinin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail'in İran'daki petrol depolarına düzenlediği saldırılar, Washington'un "beklediğinin ötesinde" gerçekleşti.

