Füze Krizi... İran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na Çağrıldı

Türkiye, İran’dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmatla ilgili tepkisini iletmek üzere İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade’yi Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı. Büyükelçiden olayla ilgili izahat istendi, Türkiye’nin endişeleri ve tepkisi kendisine iletildi.

İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmatla ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrılan İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade'ye Türkiye'nin tepkisi ve endişeleri iletildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakanlığa çağrılan Habibullahzade'den yaşanan hadiseyle ilgili izahat istendi. İranlı Büyükelçi'ye, Türkiye'nin tepkisi ve endişesi iletildi.

NE OLMUŞTU?

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'deki NATO unsurlarınca etkisiz hale getirildiği duyurulmuş, bazı mühimmat parçalarının Gaziantep'te boş araziye düştüğü bildirilmişti. 4 Mart'ta ise Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

