Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İran’a 'Füze' Uyarı: 'Yanlışta Israr Etmeyin'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İran'dan Türkiye'ye ateşlenen balistik füzeyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Yanlışta ısrar ve inat edilmemesi gerektiğini hatırlatıyorum" dedi. Erdoğan'ın açıklamasının tamamı şöyle:

* Samimi uyarılarımıza rağmen Türkiye'nin dostluğunu zora sokacak son derece yanlış ve provokatif adımlar atılmaya devam ediliyor. Milletimizin kalbinde ve zihninde derin yaralar açacak bin yıllık komşuluk ve kardeşlik hukukumuza gölge düşürecek hesabın içine girilmemelidir.

* Türkiye'nin yeri de tavrı da bellidir, ateşin daha fazla yayılmaması için gösterdiği olağanüstü çabalar da ortadadır. Yanlışta ısrar ve inat edilmemesi gerektiğini hatırlatıyorum. Gelişmeleri NATO ve diğer müttefiklerimizle eşgüdüm içinde takip edecek ve güvenliğimizi tahkim edecek ilave önlemleri sürdüreceğiz.

KKTC'YE F-16 KONUŞLANDIRILMASI

* KKTC'nin savunmasını artırmaya yönelik 6 adet F-16 savaş uçağını ve hava savunma sistemimizi adaya konuşlandırdık. İki devlet bir millet olarak hareket ettiğimiz can Azerbaycan başta olmak üzere bölgedeki ülkelerle de dayanışma içindeyiz.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI

* Terörsüz Türkiye sürecimizi sekteye uğratacak, bölgemizin huzur ve istikrarına darbe vuracak her türlü senaryonun en güçlü şekilde karşısında olduğumuzu bir kez daha vurguluyorum. Kimse yanlış hesap yapmamalı, Siyonist katliam şebekesinin kardeşi kardeşe kırdırma tuzağına düşmemelidir. Irak Kürt bölgesindeki kardeşlerimizin açıklamalarını memnuniyetle karşılıyor, bu oyuna gelmeyeceklerine inanıyoruz.

