Türkiye'den Dünyaya 'KKTC' Mesajı: Çarpıcı 3 Dakika Detayı

İsrail ve ABD’nin İran’a saldırılarıyla başlayan savaş genişlerken Türkiye, KKTC’nin güvenliği için 6 F-16’yı adaya konuşlandırdı. Güvenlik kaynakları, Türkiye’nin 3 dakika içinde müdahale edebilecek güçleri hazır tuttuğunu ve bu adımın “dünyaya verilen bir mesaj” olduğunu belirtti.

İsrail ve ABD’nin İran’a saldırılarıyla başlayan savaş 10. gününe tüm şiddetiyle devam ediyor. İran'ın misilleme eylemleriyle yayılan savaşın bir durağı Kıbrıs oldu. İran’ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki İngiliz üssüne saldırması Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’n (KKTC) yönelik endişelerini artırdı. Türkiye, KKTC’nin güvenliğini sağlamak ve dünyaya mesaj vermek amacıyla KKTC’ye 6 adet F-16 konuşlandırdı.

'BURADA BİR YIĞINAK YAPILDI'

Güvenlik kaynakları KKTC’ye konuşlandırılan F-16’lar hakkında tv100’e bilgi verdi. Güvenlik kaynaklarının açıklamalarını tv100 yorumcusu Sinan Burhan aktardı. Sinan Burhan’ın aktardığı bilgiler şöyle:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde savunma altyapımız çok güçlü. Tankımız, topumuz, silahlarımız ve askerimiz mevcut. Ancak son dönemde Güney Kıbrıs, yani Rum kesimine Fransız, Alman, İngiliz ve Hollandalı unsurlar geldi. Burada bir yığınak yapıldı ve destek verildi.

3 DAKİKA DETAYI

Biz de dünyaya mesaj vermek amacıyla 6 F-16’yı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gönderdik. Adana’dan 3 dakika içinde Kuzey Kıbrıs’a ulaşabilecek güçlerimiz hazır vaziyette bekliyor. Bu adım dünyaya verilen bir mesaj niteliğindedir."

