MSB'den Kritik Açıklama: 6 Türk F-16'sı KKTC'ye Konuşlandırıldı

MSB’den yapılan açıklamada, söz konusu konuşlandırmanın bölgede artan gelişmeler doğrultusunda hazırlanan kademeli planlama kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin arttırılmasına yönelik yapılan kademeli planlamalar çerçevesinde; 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne konuşlandırılmıştır.

Gelişmelere göre yapılacak değerlendirmeler neticesinde ihtiyaç duyulması hâlinde ilave tedbirler alınmaya devam edilecektir."

Kaynak: AA