Rojin Kabaiş'in Telefonunda Kritik Gelişme: Üç Ay Önce İspanya'ya Gönderilmişti

VYÜ öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, İspanya'ya gönderilen cep telefon ile ilgili kritik bir gelişme yaşandı. Van Barosu tarafından yapılan açıklamada, üç ay önce İspanya’ya gönderilen cihaza tam erişim sağlanamadığı duyuruldu.

Son Güncelleme:
Rojin Kabaiş'in Telefonunda Kritik Gelişme: Üç Ay Önce İspanya'ya Gönderilmişti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024’te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu.

İKİ AYRI ERKEK DNA’SI BELİRLENEDİ

Kabaiş’in, 15 Ekim’de Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulundu. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi’nin 10 Ekim’de dosyaya giren raporunda, Kabaiş’in göğüs ve vajina iç bölgesinde iki ayrı erkeğe ait DNA tespit edildiği belirtildi.

195 DNA KARŞILAŞTIRILDI

Olay yerinden Adli Tıp Kurumu Van Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi’ne nakil sürecinde cenazeye temas etmiş olabileceği değerlendirilen kişilere yönelik kapsamlı DNA taraması yapıldı. İlk etapta 134 kişinin DNA profili karşılaştırılırken, bu sayı son olarak 195’e çıktı. Üniversite ve yurt güvenlik görevlilerinden de DNA örneklerinin alınırken, Rojin'e ait cep telefonu ise incelenmek üzere 3 ay önce İspanya'ya gönderildi.

TELEFONA TAM ERİŞİM SAĞLANAMADI

Van Baro Başkanlığı, Rojin'in incelemeye gönderilen cep telefonuna ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Rojin Kabaiş dosyasında, bugüne kadar açılamayan cep telefonunun içeriğinin tespiti, imajlarının alınması ve teknik incelemesinin yapılması amacıyla İspanya'ya gönderildiği bilinmektedir. Ancak gelen son raporda, cihaza tam erişim sağlanamadığı, yalnızca kısmi içerikli bir inceleme yapılabildiği belirtilmiştir. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması bakımından dijital verilerin eksiksiz ve denetilebilir biçimde incelenmesi büyük önem taşımaktadır. Sürecin şeffaf ve etkin bir biçimde yürütebilmesinin takipçisi olduğumuzu ve olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz." denildi.

Rojin Kabaiş'in Telefonunda Kritik Gelişme: Üç Ay Önce İspanya'ya Gönderilmişti - Resim : 1

Rojin Kabaiş’in Yeni Videosu Ortaya Çıktı! Dikkat Çeken Baba DetayıRojin Kabaiş’in Yeni Videosu Ortaya Çıktı! Dikkat Çeken Baba DetayıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
rojin kabaiş
Son Güncelleme:
MSB de Akıma Katıldı! Türk ve İspanyol Askerlerinden Dostluk Pozu MSB de Akıma Katıldı! Türk-İspanyol Dostluk Pozu
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Meclis'te 'İran' Özel Oturumu! TBMM Başkanı Kurtulmuş: Saldırılar Derhal Durdurulmalı TBMM Başkanı Kurtulmuş: Saldırılar Derhal Durdurulmalı
ÇOK OKUNANLAR
Trump’ın İran Çıkışı Petrolü Düşürdü, Borsaları Toparladı Trump’ın İran Çıkışı Petrolü Düşürdü, Borsaları Toparladı
Milyonlarca Sürücünün Vazgeçilmeziydi... Arabasına Taktıran Yandı, Artık Büyük Cezası Var Milyonlarca Sürücünün Vazgeçilmeziydi... Arabasına Taktıran Yandı, Artık Büyük Cezası Var
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Yeni Dönem Vurgusu: Güne Operasyon Haberleriyle Uyanmayacağız İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Yeni Dönem Vurgusu: Güne Operasyon Haberleriyle Uyanmayacağız
Sağlıkta Bir Devir Daha Sona Eriyor: Artık Tek Tıkla Ulaşabileceksiniz Sağlıkta Bir Devir Daha Sona Eriyor: Artık Tek Tıkla Ulaşabileceksiniz
Trump'tan Savaşı Bitirebilecek Açıklama: 'İran İle Görüşebilirim' Trump'tan Savaşı Bitirebilecek Açıklama! 'İran İle Görüşebilirim'