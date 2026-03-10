1 Ayda 146 İşçi Hayatını Kaybetti! En Çok Ölüm O Şehirde

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin yayımladığı rapora göre Türkiye’de şubat ayında en az 146 işçi hayatını kaybetti. Raporda, en fazla işçi ölümünün İstanbul’da yaşandığı belirtilirken ölen işçiler arasında 6 göçmen işçinin de bulunduğu ifade edildi.

İSİG verilerine göre iş cinayetlerinin en yaygın nedenleri trafik kazaları, yüksekten düşme ve ezilme ya da göçük olarak kaydedildi.

EN FAZLA ÖLÜM İNŞAAT SEKTÖRÜNDE

İş kollarına göre en fazla ölüm 27 işçiyle inşaat sektöründe gerçekleşti. İnşaatı 21 ölümle taşımacılık, 12 ölümle ticaret ve büro işleri, 10 ölümle metal sektörü ve 8 ölümle madencilik izledi.