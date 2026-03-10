APP Plaka Tartışmasında Kritik Detay: Şoförler Odası Uyardı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

APP plaka tartışmaları Türkiye genelinde araç sahipleri arasında yoğunluk yaratırken Bursa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ahmet Çakır’dan konuya ilişkin açıklama geldi. Çakır, şoförler odalarında basılan mühürlü ve karekodlu plakaların APP plaka kapsamında değerlendirilmediğini söyledi.

Son günlerde medyada yer alan haberlerin sürücüler arasında tedirginlik yarattığını belirten Çakır, APP plakanın 'kaçak plaka' anlamına geldiğini ifade etti. Çakır, şoförler odalarında basılan ve resmi mühür taşıyan plakaların bu kapsamda olmadığını belirterek, "Mühürü ve yeni sistemde karekodu bulunan plakalar APP plaka değildir. Bu plakalarla trafikte herhangi bir sorun yaşanmaz" dedi.

'YOĞUNLUK GEREKSİZ'

Plaka değişimi için oluşan yoğunluğun gereksiz olduğunu dile getiren Çakır, Türkiye genelinde çok sayıda şoförler odasının plaka basım yetkisine sahip olduğunu hatırlattı. Çakır, farklı illerde kullanılan kalıpların ustalardan kaynaklı küçük farklılıklar gösterebileceğini ancak bunun standart dışı anlamına gelmediğini söyledi. Bursa merkezde yalnızca bazı ilçelerin temsil edildiğini belirten Çakır, Mudanya, Gemlik, Orhangazi, İnegöl, Yenişehir ve İznik gibi ilçelerde de plaka basım noktalarının bulunduğunu ifade etti. Bu odalarda basılan plakaların aynı standartları taşıdığını vurguladı.

4 BİN LİRA DETAYI

Plakalarda mühür veya karekodu etkileyen bir deformasyon bulunması durumunda ise ceza uygulanabileceğini belirten Çakır, kamuoyunda konuşulan yüksek ceza rakamlarının doğru olmadığını söyledi. Bu tür durumlarda uygulanabilecek cezanın yaklaşık 4 bin lira civarında olabileceğini ifade etti.

Plaka standartlarının Türkiye genelinde federasyon tarafından belirlendiğini hatırlatan Çakır, kullanılan plaka sacı ve boyasının da aynı merkezden gönderildiğini kaydetti. Plakalarda ayrıca hologram, güvenlik çizgileri ve Türk bayrağı gibi çeşitli güvenlik unsurlarının bulunduğunu söyledi. Bazı sürücülerin plakanın sol tarafındaki mavi 'TR' bölümünü kırmızı yapıştırma ile değiştirdiğini belirten Çakır, bunun doğru bir uygulama olmadığını vurguladı.

Türkiye’nin birçok ilinde benzer yoğunlukların yaşandığını belirten Çakır, yüksek ceza iddialarının sürücüler arasında paniğe yol açtığını söyledi. Çakır, mühürlü ve standart plakalar için herhangi bir cezai işlem söz konusu olmadığını yineledi.

Kaynak: İHA