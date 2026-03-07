APP Plakada Flaş Karar: İşte Yeni Yol Haritası

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, standart dışı 'Amerikan Pres Plaka' (APP) taşıyan araçlara yönelik denetimlerde cezai işlem uygulanmayacağını açıkladı. Bakanlık, sürücülerin mağdur olmaması için 1 Nisan’a kadar süre tanındığını bildirdi.

Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikler uyarınca, 27 Şubat’tan itibaren APP plakaya sahip sürücülere 140 bin TL para cezası, sürücü belgelerine 30 gün el koyma ve aracın 30 gün trafikten men edilmesi gibi yaptırımlar öngörülüyordu. İhlalin tekrarlanması durumunda cezalar iki katına çıkacaktı.

1 NİSAN'A KADAR SÜRE VERİLDİ

Yetkililer, mart ayı sonuna kadar yapılacak denetimlerin sadece eğitim ve bilgilendirme amaçlı olacağını duyurdu. Ayrıca, APP plakaların standart yazı tipi, hologram ve yetkili kuruluş mührü gibi güvenlik özelliklerine sahip olmadığı için sürücülerin en geç 1 Nisan’a kadar standart plakaya geçmeleri gerekiyor.

Plaka değişimi için sürücüler öncelikle polis veya jandarma birimlerine kayıp ihbarında bulunmalı, ardından noterden plaka basım talep belgesi alarak TŞOF’un yetkilendirdiği plaka basım odalarına başvurmalı. Sosyal medyada ücret karşılığında plaka basma vaadinde bulunan kişilere itibar edilmemesi ve işlemin yalnızca yetkili kuruluşlarca yapılması önem taşıyor.

Kaynak: İHA