'APP Plaka' Tartışması: Araç Sahipleri Dikkat! Emniyet Açıkladı, Plakanız Geçerli mi?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Türkiye'de kullanılmakta olan standart plakaların Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından basılan ve üzerinde mühür ile birlikte diğer güvenlik özellikleri bulunan plakalar olup herhangi bir değişim zorunluluğu bulunmadığını bildirdi.

EGM'nin sosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, son dönemde araç plakalarına ilişkin uygulamalar hakkında kamuoyunda çeşitli sorular ve bilgi kirliliği oluştuğunun görüldüğü ifade edildi.

'DEĞİŞİM ZORUNLULUĞU YOK'

Açıklamada, "Türkiye'de kullanılmakta olan standart plakalar, TŞOF tarafından basılan ve üzerinde mühür ile birlikte diğer güvenlik özellikleri bulunan plakalar olup herhangi bir değişim zorunluluğu bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

APP (standart dışı) plaka kullanımı durumunda plaka değişimi veya yeniden basımı gerektiği ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ancak aşağıdaki durumlarda plaka değişimi veya yeniden basımı gerekmektedir.

Standart ölçülere uygun olmayan, üzerinde mühür ve diğer güvenlik özellikleri bulunmayan ve mevzuata aykırı şekilde basılmış APP plakaların kullanımı yasaktır. Bu durumda araç sahiplerinin, Polis veya Jandarma birimlerine başvurarak kayıp/tespit işlemi yaptırması, noter aracılığıyla yeni plaka başvurusunda bulunması, TŞOF tarafından yetkilendirilen birimlerde plakalarını bastırmaları gerekmektedir."

PARA CEZASI UYGULANACAK VE TRAFİKTEN MEN EDİLECEK

TŞOF mühürlü plakaların nitelik ve ölçüleri değiştirilmiş olması durumuna ilişkin araç sahiplerinin noterden plaka basım talep belgesi alarak, TŞOF yetkili plaka basım noktalarında aynı plakanın yeniden basımını yaptırabileceği belirtilen açıklama, şöyle devam etti:

"Standart dışı plaka kullanımının tespiti halinde idari para cezası uygulanmakta olup araçlar plakaları uygun hale getirilene kadar trafikten men edilebilmektedir. Standart dışı plaka takılı araçlara yönelik denetimler, 1 Nisan 2026 tarihine kadar rehberlik ve bilgilendirme amaçlı yapılacak olup vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için araçlarında yalnızca mevzuata uygun, TŞOF mühürlü standart plakaları kullanmaları önemle hatırlatılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

BAKAN ÇİFTÇİ TALİMAT VERDİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, APP plaka denetimlerinin 1 Nisan'a kadar yalnızca rehberlik amacıyla yapılması talimatını verdi. Böylece bu süreçte APP plaka kullanan sürücülere ceza yazılmayacak.

APP PLAKA NEDİR?

APP (Amerikan Press Plaka); standart plakaların aksine daha kalın, farklı yazı tiplerine sahip ve genellikle estetik amaçlı üretilen plakalardır. Görünüşü şık olsa da, bu plakalar trafik kameralarının (EDS ve PTS) okuma performansını düşürdüğü ve sahte mühür riski taşıdığı için yasa dışıdır.

Adım Adım App Plaka Değiştirme Rehberi

APP plakası dışında normal plakası olanlar değişimi kendileri yapabilir. Cezaya maruz kalmadan önce plakanızı yasal standartlara (karekodlu ve mühürlü) getirmek için ise izlenmesi gereken bazı adımlar var.

1. Polis veya Jandarmaya Bildirim

Orijinal plakalarınız yoksa ilk olarak emniyete gidip kayıp başvurusu yapmanız gerekiyor.

2. Noter Süreci ve Yeni Plaka Basımı

2026 düzenlemelerine göre plaka basım süreci tamamen noterler ve Şoförler Odası üzerinden yürütülmektedir. Ruhsat ve kimlikle birlikte herhangi bir notere gitmek gerekir. Noter, sistem üzerinden plakanızın kayıp kaydını girer ve size yeni bir plaka basım belgesi verir.

3. Şoförler Odası’nda Basım

Noterden aldığınız belge ile bölgenizdeki en yakın Şoförler ve Otomobilciler Odası plaka basım atölyesine giderek yeni, karekodlu ve mühürlü plakanızı teslim alabilirsiniz.

4. Montaj ve Güncelleme

Yeni plakalarınızı aracınıza takarken vida kullanmamaya (pleksi plakalık tercih edilmeli) dikkat edin. Plakanın üzerindeki harf ve rakamların okunmasını engelleyecek her türlü müdahale TÜVTÜRK muayenesinde ağır kusur sayılır.

