İstanbul’da Forex Dolandırıcılığı Operasyonu: 140 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul’da yatırım adı altında forex dolandırıcılığı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 140 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kurdukları çağrı merkezi üzerinden uluslararası düzeyde dolandırıcılık faaliyeti yürüttükleri tespit edildi.

Son Güncelleme:
İstanbul’da Forex Dolandırıcılığı Operasyonu: 140 Şüpheli Gözaltına Alındı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçlarının tespiti ve önlenmesine yönelik yürüttükleri teknik ve saha çalışmalarında, Sarıyer'de yatırım adı altında forex dolandırıcılığı yapıldığını belirledi. Şüphelilerin kurdukları çağrı merkezi aracılığıyla yurt dışı bağlantılı dolandırıcılık faaliyetleri yürüttükleri tespit edildi.

Soruşturma kapsamında delillerin toplanması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan arama ve el koyma kararının ardından 10 Mart'ta düzenlenen operasyonda 50’si kadın, toplam 140 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 74’ünün yabancı uyruklu olduğu belirlendi. Ele geçirilen dijital materyallerde yapılan ilk incelemede şüphelilerin 'Bit Finance', 'Narafx', 'Ngbackoffice.pro' ve 'Hedef.ui' isimleri altında yatırım dolandırıcılığı yaptıkları değerlendirildi. Polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Rojin Kabaiş'in Telefonunda Kritik Gelişme: Üç Ay Önce İspanya'ya Gönderilmişti Rojin Kabaiş'in Ölümünde Kritik Gelişme
MSB de Akıma Katıldı! Türk ve İspanyol Askerlerinden Dostluk Pozu MSB de Akıma Katıldı! Türk-İspanyol Dostluk Pozu
ÇOK OKUNANLAR
Trump’ın İran Çıkışı Petrolü Düşürdü, Borsaları Toparladı Trump’ın İran Çıkışı Petrolü Düşürdü, Borsaları Toparladı
Milyonlarca Sürücünün Vazgeçilmeziydi... Arabasına Taktıran Yandı, Artık Büyük Cezası Var Milyonlarca Sürücünün Vazgeçilmeziydi... Arabasına Taktıran Yandı, Artık Büyük Cezası Var
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Yeni Dönem Vurgusu: Güne Operasyon Haberleriyle Uyanmayacağız İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Yeni Dönem Vurgusu: Güne Operasyon Haberleriyle Uyanmayacağız
Sağlıkta Bir Devir Daha Sona Eriyor: Artık Tek Tıkla Ulaşabileceksiniz Sağlıkta Bir Devir Daha Sona Eriyor: Artık Tek Tıkla Ulaşabileceksiniz
Trump'tan Savaşı Bitirebilecek Açıklama: 'İran İle Görüşebilirim' Trump'tan Savaşı Bitirebilecek Açıklama! 'İran İle Görüşebilirim'