MSB de Akıma Katıldı! Türk ve İspanyol Askerlerinden Dostluk Pozu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Almanya'da gerçekleştirilen tatbikatta Türk askeri ile İspanya askerinin çekilen fotoğrafını, 'Dostluk kazanır çünkü kalplerimiz yan yana' notuyla paylaştı.

Son Güncelleme:
MSB de Akıma Katıldı! Türk ve İspanyol Askerlerinden Dostluk Pozu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bakanlığın sanal medya hesabından 'günün fotoğrafı' etiketiyle Türk askeri ve İspanya askerinin yan yana çekilen fotoğrafı paylaşıldı.

"OMUZ OMUZA"

Almanya'da gerçekleştirilen Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'nda iki askerin aynı mevzide birlikte nişan alırken çekilen ve 'Omuz omuza' etiketiyle paylaşılan fotoğraf, beğeni kazandı. Paylaşımda, 'Dostluk kazanır çünkü kalplerimiz yan yana' notuna da yer verildi.

MSB de Akıma Katıldı! Türk ve İspanyol Askerlerinden Dostluk Pozu - Resim : 1

Kaynak: DHA

Etiketler
MSB
Son Güncelleme:
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, MHP Lideri Bahçeli'yi TBMM'de Ziyaret Etti Bakan Çiftçi, MHP Lideri Bahçeli'yi Ziyaret Etti
İstanbul Pendik'te İlkokulun Saçağı Çöktü! Öğrencilerin Derste Olması Faciayı Önledi İstanbul Pendik'te İlkokulun Saçağı Çöktü! Öğrencilerin Derste Olması Faciayı Önledi
Meclis'te 'İran' Özel Oturumu! TBMM Başkanı Kurtulmuş: Saldırılar Derhal Durdurulmalı TBMM Başkanı Kurtulmuş: Saldırılar Derhal Durdurulmalı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
AFAD Duyurdu! Antalya Manavgat'ta Deprem AFAD Duyurdu! Antalya Manavgat'ta Deprem
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
ÇOK OKUNANLAR
Trump’ın İran Çıkışı Petrolü Düşürdü, Borsaları Toparladı Trump’ın İran Çıkışı Petrolü Düşürdü, Borsaları Toparladı
Milyonlarca Sürücünün Vazgeçilmeziydi... Arabasına Taktıran Yandı, Artık Büyük Cezası Var Milyonlarca Sürücünün Vazgeçilmeziydi... Arabasına Taktıran Yandı, Artık Büyük Cezası Var
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Yeni Dönem Vurgusu: Güne Operasyon Haberleriyle Uyanmayacağız İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Yeni Dönem Vurgusu: Güne Operasyon Haberleriyle Uyanmayacağız
Sağlıkta Bir Devir Daha Sona Eriyor: Artık Tek Tıkla Ulaşabileceksiniz Sağlıkta Bir Devir Daha Sona Eriyor: Artık Tek Tıkla Ulaşabileceksiniz
Trump'tan Savaşı Bitirebilecek Açıklama: 'İran İle Görüşebilirim' Trump'tan Savaşı Bitirebilecek Açıklama! 'İran İle Görüşebilirim'