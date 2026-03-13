İlber Ortaylı'nın Cenaze Programı Belli Oldu

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı'nın cenaze törenine ilişkin program belli oldu.

78 yaşında hayatını kaybeden ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın cenaze programı açıklandı. Diyabet ve böbrek rahatsızlığı nedeniyle haftada üç gün diyalize giren Ortaylı, 5 Mart’ta hastaneye kaldırılmış, 8 Mart’ta entübe edilmişti. Tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetmişti.

Ailesi, Ortaylı için 16 Mart 2026 Pazartesi günü saat 11:00’de Galatasaray Üniversitesi’nde anma töreni düzenleneceğini bildirdi. Cenaze namazı ise aynı gün Fatih Camii’nde ikindi vakti kılınacak ve Ortaylı, Fatih Camii Haziresi’ne defnedilecek.

'ÇİÇEK GÖNDERMEYİN' RİCASI

Aile, çiçek gönderilmemesini rica ederek, cenaze törenine katılmak isteyenlerin Türk Eğitim Vakfı’na bağış yapmasını önerdi.

