ABD 2 Haftada 3,8 Milyar Dolarlık Askeri Ekipman Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının ilk 14 gününde yaklaşık 3,84 milyar dolar değerinde askeri ekipman kaybı yaşadığı belirlendi. Açık kaynak verilerine dayanan analizlere göre kayıplar arasında radar sistemleri, savaş uçakları ve insansız hava araçları yer aldı.

Kayıpların en büyük bölümünü, THAAD balistik füze savunma sistemi kapsamında kullanılan AN/TPY-2 radar bileşenleri oluşturdu. Uydu görüntülerine göre Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve Suudi Arabistan’da konuşlu toplam 4 radar bileşeni vuruldu. Bu radarların toplam değerinin yaklaşık 2 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

ERKEN UYARI SİSTEMİ DE VURULDU

İran’ın misilleme saldırılarında El Udeyd Hava Üssü’nde bulunan ve yaklaşık 1,1 milyar dolar değerindeki AN/FPS-132 erken uyarı radar sistemi de hasar gördü. Katar yetkilileri radarın vurulduğunu doğruladı. ABD’li yetkililer ayrıca 11 adet MQ‑9 Reaper insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. Bu kaybın maliyetinin yaklaşık 330 milyon dolar olduğu değerlendiriliyor.

KAYIP ÜSTÜNE KAYIP

Öte yandan F‑15E Strike Eagle tipi üç savaş uçağının, Kuveyt hava savunma sistemleri tarafından yanlışlıkla düşürüldüğü ve bu uçakların yerine yenilerinin konulmasının yaklaşık 282 milyon dolara mal olacağı belirtiliyor. Çatışmalarda KC‑135 yakıt ikmal uçağının Irak’ta düşmesi de ABD’ye yaklaşık 80 milyon dolarlık ek maliyet getirdi.

Ayrıca İran’ın Manama’daki ABD Donanması Beşinci Filosu karargahını hedef aldığı saldırıda iki uydu haberleşme terminali ile bazı askeri tesislerin hasar gördüğü bildirildi. Her biri yaklaşık 20 milyon dolar değerindeki terminallerin vurulması da kayıplar arasında yer aldı. Uydu görüntülerine göre Camp Arifjan Üssü’nde de üç radar bileşeni imha edildi. Bunun ABD’ye yaklaşık 30 milyon dolarlık ek zarar verdiği değerlendiriliyor.

Kaynak: AA