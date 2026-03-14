Alkole Geniş Yasak Geliyor: Hükümetten Yeni Kısıtlama Hazırlığı! Yeni Yasa Teklifi Meclis’te

AK Parti tarafından hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulan kanun teklifi, bağımlılıkla mücadele kapsamında alkollü içkilere yönelik mevcut düzenlemeleri genişletmeyi hedefliyor. Teklifte, alkollü içkilerin tanıtımını teşvik edebilecek reklam, sponsorluk ve pazarlama faaliyetlerinin tamamen yasaklanması öngörülüyor.

Düzenlemeye göre alkollü içki üreten, ithal eden veya pazarlayan şirketler ürünlerine yönelik herhangi bir reklam ya da tüketiciye yönelik tanıtım faaliyeti gerçekleştiremeyecek. Ayrıca bu firmaların marka, logo, amblem veya bunları çağrıştırabilecek işaretleri kullanarak etkinliklere ya da medya platformlarındaki içeriklere destek vermesi de mümkün olmayacak.

İSİM VE SEMBOL KULLANIMINA DA SINIR

Teklifte yer alan bir diğer dikkat çekici düzenleme ise iş yerleri ve etkinlik alanlarıyla ilgili. Buna göre alkollü içki markalarını çağrıştırabilecek isim, sözcük, şekil, resim veya harflerin kullanımı da yasak kapsamına alınacak. Böylece dolaylı yoldan yapılan tanıtım faaliyetlerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

MARKA KULLANIMINA YENİ KURALLAR

Yasa teklifinde marka kullanımına ilişkin de yeni kurallar bulunuyor. Buna göre fermente alkollü içkilerin markaları distile alkollü içkiler için kullanılamayacak, aynı şekilde distile içki markaları da fermente ürünlerde yer alamayacak. Bu düzenlemeyle düşük alkollü ürünlerin marka bilinirliğinin daha yüksek alkollü içkilerin satışını artırmak için kullanılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

GECE SATIŞ YASAĞINDA YENİ UYGULAMA

Teklifte ayrıca alkollü içki satışına yönelik gece yasağına ilişkin uygulamalarda da değişiklik planlanıyor. Hâlihazırda 22.00 ile 06.00 saatleri arasında geçerli olan perakende satış yasağına aykırı durumlarda idari yaptırım yetkisinin mahallî mülki amirliklere devredilmesi öngörülüyor. Böylece ihlallerin yerinde değerlendirilmesi ve yaptırımların daha hızlı uygulanması amaçlanıyor.

Yetkililer, söz konusu düzenlemelerin özellikle gençleri korumayı ve bağımlılıkla mücadelede daha etkili bir denetim mekanizması oluşturmayı hedeflediğini belirtiyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi