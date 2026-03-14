Taksiden İnerken Bunu Yapmayana Ceza Kesilecek! Artık Zorunlu Oldu

Taksicilik sektörünü yakından ilgilendiren yeni vergi düzenlemesi bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Buna göre ticari taksilerde artık her yolculuk sonrası fiş veya fatura kesilmesi zorunlu olacak. Yeni uygulama hem taksici esnafını hem de yolcuları kapsarken, yolculuk sonunda fiş almayan müşteriler için de cezai yaptırım gündeme gelebilecek.

Düzenlemeyle birlikte taksiciler gerçek usulde vergilendirilecek. Bu kapsamda taksi plakası sahiplerinin ödeyeceği vergi oranının yüzde 45’e kadar çıkabileceği ifade ediliyor.

TAKSİ MALİ CİHAZI ZORUNLU HALE GELDİ

Yeni sistem kapsamında taksilere “Taksi Mali Cihazı” takılması zorunlu olacak. Yeni taksi plakası alanlar veya taksimetresini yenileyenler cihazı hemen kullanmaya başlayacak. Hâlihazırda plakası bulunan taksiler için ise uyum süresi 1 Eylül’e kadar devam edecek.

Taksimetre ile Taksi Mali Cihazı birbirinden bağımsız çalışamayacak. Aynı şekilde cihaz tek başına fiş veya e-belge üretimi de yapamayacak ve manuel veri girişi mümkün olmayacak. Ayrıca araçlarda bağımsız POS cihazı bulundurulmasına da izin verilmeyecek.

YOLCULUKLAR KONUM BİLGİSİYLE KAYDEDİLECEK

Taksi Mali Cihazı, GPS üzerinden konum verilerini alarak zaman bilgisiyle birlikte kaydedecek. Böylece kartla yapılan ödemelerde yolculuğun nereden başlayıp nerede sona erdiği de sistem üzerinden takip edilebilecek.

GİDERLER VERGİDEN DÜŞÜLEBİLECEK

Yeni vergilendirme sisteminde taksilerin bazı giderleri vergi hesaplamasında dikkate alınabilecek. Araç bakım masrafları ve belirli sınırlar dahilinde yeme-içme giderleri vergi matrahından düşülebilecek kalemler arasında yer alıyor. Ancak yevmiye usulü çalışan taksi şoförlerinin vergi yükümlülüklerinin nasıl düzenleneceği konusunda belirsizlik devam ediyor.

SEKTÖRDE YENİ TARTIŞMALAR BAŞLADI

Yeni düzenleme sonrası sektörde farklı tartışmalar da gündeme geldi. Bazı değerlendirmelerde, yevmiye ile çalışan şoförlerin vergi mükellefi yapılması halinde sektörde şoför bulmanın zorlaşabileceği belirtiliyor.

Öte yandan taksi plakalarının önemli bir kısmının miras yoluyla farklı kişilere geçmesi ve bazı plaka sahiplerinin aktif olarak araç kullanmaması nedeniyle piyasada satışların artabileceği ve bunun da plaka fiyatlarında düşüşe yol açabileceği ifade ediliyor.

TAKSİ ESNAFI VERGİ İNDİRİMİ TALEP EDİYOR

Taksi esnafı ise vergi oranlarının yüksek olduğunu savunarak daha düşük bir vergi sistemi talep ediyor. Esnaf temsilcileri, araç alımında ve akaryakıtta zaten vergi ödendiğini belirterek uygulanacak vergi oranlarının düşürülmesini istiyor. Yeni sistemin nasıl sonuçlar doğuracağı ise önümüzdeki dönemde netleşecek.

Kaynak: NTV