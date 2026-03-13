Olaylı Evlilik Bitti! Mauro Icardi ile Wanda Nara Resmen Boşandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray forması giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile menajeri ve eşi Wanda Nara’nın yıllardır magazin gündeminden düşmeyen evliliği resmen bitti. Uzun süredir ihanet iddiaları ve karşılıklı açıklamalarla gündemde olan çiftin boşanma süreci Milano’da sonuçlandı.

Boşanma davasının görüldüğü Milano’da bulunan Icardi’ye sevgilisi China Suarez’in de eşlik ettiği öğrenildi. Arjantinli yıldız, ayrılık talebinin kendisinden geldiğini belirterek sürecin yaklaşık bir yıl önce başlatıldığını ifade etti.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda boşanma sürecine ilişkin detayları paylaştı. Kasım 2024’te resmi boşanma talebinde bulunduğunu belirten yıldız futbolcu, Mart 2025’te Milano’daki mahkemenin ayrılık kararını verdiğini ve İtalyan yasalarına göre bu sürecin bir yıl sürdüğünü söyledi.

Icardi açıklamasında, son bir yıl boyunca hakkında ortaya atılan “boşanmak istemiyor” iddialarının gerçeği yansıtmadığını da vurguladı.

EVLİLİKLERİ 12 YIL SÜRDÜ

2014 yılında evlenen Mauro Icardi ve Wanda Nara’nın Francesca ve Isabella adında iki kız çocuğu bulunuyor. Olaylı boşanma sürecinde Icardi, çocuklarının Arjantin’e götürüldüğünü iddia ederek velayet davası da açmıştı.

Uzun süredir kamuoyunun yakından takip ettiği çiftin evliliği böylece resmi olarak sona ermiş oldu.

Kaynak: Haber Merkezi