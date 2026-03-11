Hasan Can Kaya Evleniyor: Tarih Belli Oldu! Sevgilisi Bakın Kim Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Stand-up gösterileri ve dijital platformdaki 'Konuşanlar' programıyla adını geniş kitlelere duyuran ünlü komedyen Hasan Can Kaya, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Sosyal medyada ortaya atılan iddialara göre Kaya’nın yakın zamanda evlilik yolunda önemli bir adım atacağı öne sürüldü.

İddialara göre Hasan Can Kaya’nın 29 Mart’ta nişanlanacağı konuşuluyor. Nişan töreninin İstanbul Ortaköy’de düzenleneceği ve organizasyona çiftin yalnızca yakın arkadaşları ile aile üyelerinin katılacağı belirtiliyor. Magazin sayfalarında paylaşılan bu iddialar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

SEVGİLİSİNİN KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Sözcü’de yer alan habere göre Hasan Can Kaya’nın birlikte olduğu kişinin Duygu Karabaş olduğu öğrenildi. Karabaş’ın ressam olduğu ve sanat alanında çalışmalarını sürdürdüğü ifade ediliyor. Öte yandan ünlü komedyen cephesinden nişan iddialarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

