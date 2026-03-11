Serenay Sarıkaya’ya Vergi Ödülü! Teşekkür Belgesi Aldı

Vergi Haftası kapsamında ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’ya, vergi yükümlülüklerini düzenli ve zamanında yerine getirdiği için teşekkür belgesi verildi. Sarıkaya, gönüllü uyum seviyesi yüksek mükellefler arasında yer aldı.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında anlamlı bir ödüle layık görüldü. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Defterdarlığı tarafından düzenlenen programda Sarıkaya’ya teşekkür belgesi takdim edildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, gelir vergisi yükümlülüklerini eksiksiz ve zamanında yerine getirmesi nedeniyle “gönüllü uyum seviyesi yüksek mükellefler” arasında değerlendirilen Sarıkaya’ya belgesini İstanbul Defterdarı Rıza Bilgiç verdi.

GÖNÜLLÜ UYUM NEDİR?

Vergi sisteminde “gönüllü uyum”, mükelleflerin vergi yükümlülüklerini herhangi bir zorlamaya gerek kalmadan doğru ve zamanında yerine getirmesini ifade ediyor. Bu kapsamda mükelleflerin beyannamelerini süresinde vermesi, gelirlerini eksiksiz bildirmesi ve vergilerini zamanında ödemesi büyük önem taşıyor.

Ayrıca vergi incelemelerinde herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmaması, sahte veya yanıltıcı belge kullanılmaması ve vergi idaresiyle şeffaf bir ilişki yürütülmesi de gönüllü uyumun temel kriterleri arasında gösteriliyor. Bu şartları yerine getiren mükellefler, “gönüllü uyum seviyesi yüksek” olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

