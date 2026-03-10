İnci Taneleri Final Yapıyor, Kubilay Aka Askere Gidiyor

İnci Taneleri dizisinde canlandırdığı Cihan karakteriyle dikkat çeken Kubilay Aka’nın askere gideceği öğrenildi. Ünlü oyuncunun 2 Nisan’da bedelli askerlik için birliğine teslim olacağı belirtildi.

İnci Taneleri Final Yapıyor, Kubilay Aka Askere Gidiyor
Kubilay Aka, son dönemde hem özel hayatı hem de kariyeriyle magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. İnci Taneleri dizisinde hayat verdiği Cihan karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncunun, dizinin final yapmasının ardından askere gideceği ortaya çıktı.

Özel hayatıyla da konuşulan Aka, bir süredir birlikte olduğu Hafsanur Sancaktutan ile yaşadığı ayrılıkla gündeme gelmişti. Ayrılık haberlerinin ardından oyuncudan bu kez askerlik haberi geldi.

Gel Konuşalım programında konuşan gazeteci Mehmet Üstündağ, Kubilay Aka’nın 2 Nisan’da bedelli askerlik kapsamında birliğine teslim olacağını açıkladı. Ünlü oyuncunun yaklaşık 28 gün sürecek askerlik görevini Bilecik’te yapacağı öğrenildi.

Kaynak: Gel Konuşalım

