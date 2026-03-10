6 Aylık Evlilik Bitmişti! Mehmet Ali Erbil Boşanma Sonrası Sessizliğini Bozdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile kendisinden 40 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan’ın evliliği kısa sürede sona erdi. Geçtiğimiz yıl ağustos ayında dünyaevine giren çiftin 6 aylık evliliği tek celsede noktalandı.

Magazin gündeminde sık sık yer alan çift, evlilikleri boyunca yaşadıkları fikir ayrılıkları ve inişli çıkışlı ilişkileriyle dikkat çekmişti. Mahkeme sürecinde boşanmanın gerekçesi olarak ise “evlilik birliğinin temelden sarsılması” gösterildi. Boşanmanın ardından bir süre sessiz kalan Mehmet Ali Erbil, günler sonra ilk kez konuştu. Bir mekân çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü isim, ayrılığın dostça gerçekleştiğini söyledi.

Erbil, boşandıktan sonra eski eşiyle iletişim kurmadıklarını belirterek “Arkadaşça ayrıldık. Boşandıktan sonra hiç konuşmadık. Bir tek oğlumu özledim… köpeğimizi yani.” sözleriyle dikkat çekti.

