Pınar Deniz, Kıvanç Tatlıtuğ İle Oynacağı 3 Milyon TL'lik Projeyi Reddetti

Başarılı oyuncu Pınar Deniz, “Yargı” dizisinin finalinin ardından bir süre ekranlardan uzak kalmıştı. Ünlü oyuncunun, Kıvanç Tatlıtuğ’un başrolünde yer alacağı “Dönence” dizisi için yapımcılarla anlaşma sağladığı ve projede kadın başrol olarak yer alacağı konuşuluyordu.

3 MİLYON TL’LİK PROJEYİ REDDETTİ

Kulis bilgilerine göre Pınar Deniz’in diziden bölüm başı yaklaşık 3 milyon TL kazanacağı belirtilmişti. Ancak çekimlere kısa süre kala oyuncunun projeden ayrılma kararı aldığı öğrenildi.

Doğumun ardından gözlerden uzak bir yaşam süren Deniz’in, dizinin hazırlık sürecinde sürpriz bir karar vererek “Dönence” kadrosundan çekildiği ifade edildi.

NURİ BİLGE CEYLAN TEKLİFİ ETKİLİ OLDU

İddialara göre Deniz’in bu kararı almasında ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan’dan gelen teklif etkili oldu. Oyuncunun, Ceylan’ın yeni film projesinde yer almak için diziden ayrıldığı öne sürüldü.

Yaz aylarında çekilmesi planlanan filmin İstanbul ve Ege’de çekileceği konuşulurken, projeye dair hikâye ve karakter detayları ise henüz açıklanmadı.

KADIN BAŞROL İÇİN YENİ İSİMLER GÜNDEMDE

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre yapım ekibi, Pınar Deniz’in ayrılmasının ardından kadın başrol için yeni oyuncularla görüşmelere başladı. Bu isimler arasında Burcu Biricik’in de yer aldığı iddia edildi.

Kaynak: Birsen Altuntaş