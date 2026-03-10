Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin'den Kötü Haber: Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı

Kanal D'nin fenomen dizisi 'Arka Sokaklar'da Rıza Baba karakterini canlandıran usta oyuncu Zafer Ergin hastaneye kaldırıldı.

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Karahanlı karakteri ve Arka Sokaklar dizisindeki Rıza Baba rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Zafer Ergin, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Oyuncunun sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama doktoru Prof. Dr. Serdar Dağ’dan geldi. Dağ, sosyal medyada yayılan “beynine pıhtı attı” iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Uzun yıllardır Ergin’i takip ettiğini ifade eden Dağ, söz konusu haberlerin doğru olmadığını vurguladı.

83 yaşındaki sanatçının eşi Binnaz Ergin de sağlık durumuna dair bilgi verdi. Ergin’in vücudunun susuz kaldığını ve yapılan tetkiklerde enfeksiyon değerlerinin yüksek çıktığını belirten Binnaz Ergin, durumun kontrol altında olduğunu söyledi.

Binnaz Ergin, usta oyuncunun genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve kontrol amaçlı hastanede bulunduklarını ifade ederek, “Bugün sadece kontrol için hastanedeyiz. Çarşamba günü yeniden sete dönecek” dedi.

