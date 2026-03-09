Ajda Pekkan Duyurdu: Pop Müziğin Efsane İsmi Usta Sanatçı Ülkü Aker Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Müzik dünyası, Türk popuna yön veren en önemli isimlerden biri olan usta söz yazarı Ülkü Aker’in vefatıyla sarsıldı. Sayısız hit şarkıya imza atan ve birçok sanatçıyı zirveye taşıyan Aker, 80 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sanatçının vefatını, başta Ajda Pekkan olmak üzere müzik dünyasından pek çok isim duyurdu.Türk müziğinin altın çağında yazdığı şarkı sözleriyle hafızalarda yer edinen Ülkü Aker’den acı haber geldi. Bir süredir yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta sanatçı vefat etti.Aker'in vefatı, sanat camiasını ve sevenlerini derin bir yasa boğdu.

"MİNNETLE ANIYORUM"

1970’li ve 1980’li yıllarda özellikle yabancı şarkılara yazdığı Türkçe sözlerle tanınan Aker'in vefatını Ajda Pekkan, sosyal medya hesabından duyurdu.Pekkan, "Türk pop müziğinin değerli söz yazarlarından Ülkü Aker’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Müzik bizi bir çok şarkıda bir araya getirdi ama sözlerini yazdığı günden beri, kadınların özgürlüğünü, kendi yolunu seçme cesaretini ve hayata karşı dik duruşunu anlatan, 8 Mart için adeta marş haline gelmiş 'Sana Ne Kime Ne' şarkımız bugün her yerde söylenirken Ülkü Aker’e veda etmek çok daha zorlaşıyor benim için... Müzik var oldukça yazdığı her şiir dinleyicinin kalbinde yasamaya devam edecek. Sevgili Ülkü Aker’i saygı ve minnetle anıyorum. Ailesine, sevenlerine ve tüm müzik camiasına başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun" dedi.

İKONİK ESERLERİ ÜRETMİŞTİ

Ülkü Aker, Ajda Pekkan’dan Nilüfer’e, Selda Bağcan’dan Ferdi Özbeğen’e kadar onlarca dev ismin seslendirdiği ikonik eserlerin üreticisiydi. "Tek Başına", "Boş Vermişim Dünyaya", "Oh Olsun" ve "Sana Ne Kime Ne" gibi klasikleri müzik dünyasına kazandıran Aker, Türk pop müziğinin "altın kalemi" olarak nitelendiriliyordu.

Kaynak: Haber Merkezi