Rihanna Ölümden Döndü! Malikanesine Kurşun Yağdırdılar

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, ABD’nin lüks semtlerinden California eyaletine bağlı Beverly Hills’te bulunan malikanesindeki evine bir saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Pazar günü yaşanan olayda ünlü yıldızın evine yaklaşık 10 el ateş açıldı.

RİHANNA ŞANS ESERİ YARALANMADI

NBC News'te yer alan haberine göre, emniyet yetkilileri Rihanna'nın Beverly Hills bölgesinde bulunan evine öğle saatlerinde ateş açıldığını duyurdu. Mermilerin, konutun çeşitli noktalarına isabet ettiğini kaydeden yetkililer, ünlü şarkıcının olay esnasında evinde olduğunu ancak saldırıda Rihanna da dahil hiç kimsenin yaralanmadığını ifade etti.

SALDIRGAN YAKALANDI

Yetkililer, aracıyla gelerek ateş açtıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaşan zanlının, yaklaşık 12 kilometre uzakta gözaltına alındığı bilgisini paylaştı. Şüpheli kadının kimliği henüz açıklanmadı.

