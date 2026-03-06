TRT1'in Fenomen Dizisi Taşacak Bu Deniz İçin Karar Verildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TRT1 ekranlarında yayınlanan ve kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümü için geri sayım başladı. Geçtiğimiz hafta yayın akışında yer almayan dizinin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği izleyiciler tarafından merak ediliyordu.

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ile Deniz Baysal’ın paylaştığı yapım, bu akşam 20. bölümüyle yeniden ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanmayan bölümünün ardından paylaşılan yeni fragman ise izleyicilerde büyük heyecan yarattı.

GEÇEN HAFTA NEDEN YAYINLANMADI?

Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümü geçtiğimiz hafta TRT1 yayın akışında yer almadı. Dizinin yerine Sırbistan ile Türkiye arasında oynanan basketbol karşılaşması ekranlara getirildi.

YENİ BÖLÜM BU AKŞAM EKRANDA

Yapımın merakla beklenen 20. bölümü bu akşam saat 20.00’de TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Yeni bölümde yaşanacak gelişmelerin hikâyede önemli kırılma noktalarına sahne olması bekleniyor.

TAŞACAK BU DENİZ 20. BÖLÜMDE NE OLDU?

Eleni ve Fadime, karların içinde donmak üzereyken bulunurlar ve kendileri için büyük bir yaşam mücadelesi başlar. Bu mücadele, Adil’in Oruç’la ve İso’yla ilişkisinin derinleşmesine yol açar. Esme ve Adil de bu süreçte anlaşmazlıklarını bir kenara bırakırlar. Birbirlerine sarılarak Eleni ve Fadime’yi kurtarmaya çalışırlar.

Eleni’nin hayatla ölüm arasında gidip gelmesi, Oruç’a onsuz ne kadar yalnız olduğunu fark ettirir. Oruç ve Adil Eleni hakkında çok içten bir konuşma yaparlar. İso ve Fadime ise birbirlerine ne kadar değer verdiklerinin farkına varırlar ve çekinerek de olsa ilk defa hisleri ifade etmeye başlarlar. Ama Fadime’nin bir itirafı İso’yu deliye çevirir.

Pikabın freninin kesildiğini anlayan Şerif ve Zarife, bunu Fadime’yi Furtuna Konağı’na getirmek ve Esme’yi konakta tutmak için kullanırlar. Ancak Adil’in onlara büyük bir sürprizi vardır. Şerif Esme’nin peşine düşer. Esme ise Furtuna’nın sonunu getirecek depremi başlatır, her şeyi Gezep’e anlatır. Ama anlattığı tek kişi Gezep değildir.

Kaynak: Haber Merkezi