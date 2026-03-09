Ünlü Şef Batuhan Ergül Sadece Köfte Yemek İstemişti! Dişi Kırıldı, Dili Kesildi, Kabusu Yaşadı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sabah’tan Batuhan Altınbaş’ın haberine göre olay, İstanbul’da yer alan bir AVM’de yaşandı. Daha önce televizyon ekranlarında yer alan bir yemek yarışması programına katılan şef Batuhan Ergül, yemek yemek için AVM içinde yer alan bir restorana gitti. Sipariş ettiği köfteyi yemeye başlayan Ergül, ağzında sert bir cisim ve keskin bir acı hissetti.

DİŞİ KIRILDI, DİLİ KESİLDİ

Tabağını kontrol eden Ergül, köftenin içinde irili ufaklı cam parçaları bulunduğunu fark etti. Cam parçalarını fark etmeden çiğneyen Ergül’ün ön sağ dişi kırılırken, dilinde de kesik yaraları oluştu.

“YETKİLİ KİMSE YOK”

Durumu restoran çalışanlarına aktaran Ergül’e, iddiaya göre ilk etapta “Yetkili kimse yok” yanıtı verildi. Daha sonra durumun ciddiyetinin fark edilmesi üzerine çalışanların, Ergül’ü hastaneye götürdüğü öğrenildi.

DOKTOR RAPORUNU DELİL OLARAK SUNDU

Hastaneden aldığı raporla karakola giden Ergül, yemeğin içinden çıkan cam parçalarının fotoğraflarını ve doktor raporunu delil olarak sundu. Ergül, yaşanan ihmal nedeniyle işletmeden şikayetçi olduğunu dile getirdi.

“TAKİPÇİ SAYIM DÜŞÜK DİYE YETERLİ İLGİ GÖSTERİLMEDİ”

Şef Ergül, işletmenin insan kaynakları yetkililerinin kendisinden sosyal medya hesabını istediğini ve ilk başta destek olacaklarını söylediklerini iddia etti. Ancak daha sonra takipçi sayısının yüksek olmaması nedeniyle kendisine yeterli ilginin gösterilmediğini ve olayı sosyal medyada paylaşmaması konusunda uyarıldığını öne sürdü.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Olayla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “taksirle yaralama” suçlaması kapsamında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: Sabah