Serenay Sarıkaya İle Şarkıcı Mert Demir Evleniyor: Tarih Şimdiden Belli

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir’in bir süredir devam eden ilişkisi magazin dünyasında sık sık gündeme geliyor. Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar ve birbirlerine yönelik yorumlarıyla dikkat çeken çift hakkında bu kez evlilik iddiası ortaya atıldı.

Sarıkaya’nın Yves Saint Laurent defilesinden paylaştığı fotoğrafların altına Mert Demir’in “Fıstığım” yorumunu yazması kısa sürede sosyal medyada gündem olmuş, çiftin ilişkisi yeniden konuşulmaya başlanmıştı.

YAZ AYLARINDA DÜĞÜN HAZIRLIĞI

Gazeteci Mehmet Üstündağ’ın aktardığı bilgilere göre Sarıkaya ve Demir’in ilişkisi oldukça ciddi bir boyuta ulaştı. İddiaya göre çift, yaz aylarında evlenmeyi planlıyor.

Gel Konuşalım programında konuşan Üstündağ, tesadüfen bulunduğu bir arkadaş ortamında Mert Demir ile karşılaştığını ve sohbet sırasında Demir’in evlilik teklifi hazırlığında olduğunu söylediğini ifade etti.

Üstündağ ayrıca Mert Demir’in Serenay Sarıkaya ile gelecek planları yaptığını ve birlikte büyük bir aile kurma hayali kurduklarını dile getirdiğini belirtti.

Kaynak: Gel Konuşalım