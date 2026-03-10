MSB Duyurdu: Malatya'ya Patriot Sistemi Konuşlandırıldı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Malatya'da konuşlandırılan Patriot Sistemine ilişkin, "Milli düzeyde aldığımız tedbirlere ilave olarak, NATO tarafından hava ve füze savunma tedbirleri artırılmıştır. Bu kapsamda, hava sahamızın korunmasına destek sağlamak üzere görevlendirilen bir Patriot Sistemi Malatya'da konuşlandırılmaktadır" denildi.

Son Güncelleme:
MSB Duyurdu: Malatya'ya Patriot Sistemi Konuşlandırıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD-İsrail-İran savaşının 11. gününe girilirken, geçen 10 günde İran'dan ateşlendiği belirtilen ve Türk hava sahasına giren iki ayrı füzenin Akdeniz'in güneyinde konuşlanan NATO savunma unsurları tarafından düşürülmesinin ardından bugün dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

MALATYA'YA PATRIOT SİSTEMİ

Milli Savunma Bakanlığı, yaşanan bu gelişmelerin ardından NATO tarafından Türk hava sahasının korunmasının güçlendirilmesi amacıyla Malatya'ya Patriot Sistemi'nin konuşlandırıldığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde: Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlama kararlılığı tamdır. Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliği için gerekli tedbirler alınmakta, NATO ve Müttefiklerimizle danışmalarda bulunulmaktadır.

Millî düzeyde aldığımız tedbirlere ilave olarak NATO tarafından hava ve füze savunma tedbirleri artırılmıştır. Bu kapsamda, hava sahamızın korunmasına destek sağlamak üzere görevlendirilen bir Patriot Sistemi Malatya’da konuşlandırılmaktadır.

Savunma ve güvenlik kapasitesini en üst düzeyde muhafaza eden ülkemiz, NATO ve Müttefiklerimizle iş birliği ve istişare içinde gelişmeleri değerlendirmeye, bölgesel barış ve istikrar için gayret göstermeye devam edecektir.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Yeni Dönem Vurgusu: Güne Operasyon Haberleriyle Uyanmayacağız İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Yeni Dönem Vurgusu: Güne Operasyon Haberleriyle Uyanmayacağız
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
ABD-İsrail-İran Savaşında 11. Gün: Trump Gözünü Hürmüz Boğazı'na Dikti ABD-İsrail-İran Savaşında 11. Gün: Trump Gözünü Hürmüz Boğazı'na Dikti
ÇOK OKUNANLAR
Trump’ın İran Çıkışı Petrolü Düşürdü, Borsaları Toparladı Trump’ın İran Çıkışı Petrolü Düşürdü, Borsaları Toparladı
İran'ın Talebiyle... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan'la Görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan'la Görüştü
ABD-İsrail-İran Savaşında 11. Gün: Trump Gözünü Hürmüz Boğazı'na Dikti ABD-İsrail-İran Savaşında 11. Gün: Trump Gözünü Hürmüz Boğazı'na Dikti
Trump'ın İran Savaşı Erken Bitebilir Çıkışı Piyasaları Rahatlattı: Petrolde Düşüş Altında Yükseliş Trump'ın İran Çıkışı Piyasaları Rahatlattı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Yeni Dönem Vurgusu: Güne Operasyon Haberleriyle Uyanmayacağız İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Yeni Dönem Vurgusu: Güne Operasyon Haberleriyle Uyanmayacağız