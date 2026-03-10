MSB Duyurdu: Malatya'ya Patriot Sistemi Konuşlandırıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD-İsrail-İran savaşının 11. gününe girilirken, geçen 10 günde İran'dan ateşlendiği belirtilen ve Türk hava sahasına giren iki ayrı füzenin Akdeniz'in güneyinde konuşlanan NATO savunma unsurları tarafından düşürülmesinin ardından bugün dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

MALATYA'YA PATRIOT SİSTEMİ

Milli Savunma Bakanlığı, yaşanan bu gelişmelerin ardından NATO tarafından Türk hava sahasının korunmasının güçlendirilmesi amacıyla Malatya'ya Patriot Sistemi'nin konuşlandırıldığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde: Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlama kararlılığı tamdır. Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliği için gerekli tedbirler alınmakta, NATO ve Müttefiklerimizle danışmalarda bulunulmaktadır.

Millî düzeyde aldığımız tedbirlere ilave olarak NATO tarafından hava ve füze savunma tedbirleri artırılmıştır. Bu kapsamda, hava sahamızın korunmasına destek sağlamak üzere görevlendirilen bir Patriot Sistemi Malatya’da konuşlandırılmaktadır.

Savunma ve güvenlik kapasitesini en üst düzeyde muhafaza eden ülkemiz, NATO ve Müttefiklerimizle iş birliği ve istişare içinde gelişmeleri değerlendirmeye, bölgesel barış ve istikrar için gayret göstermeye devam edecektir.

Kaynak: DHA