ABD-İsrail-İran Savaşında 11. Gün: Trump Gözünü Hürmüz Boğazı'na Dikti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD-İsrail-İran savaşı Orta Doğu ülkelerini de etkilerken bölgede gerilim devam ediyor.

İran’da dini lideri belirleme görevine sahip olan Uzmanlar Meclisi, 28 Şubat’ta ABD ve İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısında yaşamını yitirdiği öne sürülen Ali Hamaney’in ardından yeni dini liderin belirlendiğini açıkladı. Yapılan duyuruda, Hamaney’in oğlu Mücteba Hamaney’in Meclis üyelerinin “ezici oy çoğunluğu” ile İran’ın yeni dini lideri olarak seçildiği duyuruldu.

Kararın ardından uluslararası kamuoyundan da peş peşe açıklamalar geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Mücteba Hamaney’in dini lider olarak seçilmesini “Bence büyük bir hata yaptılar” ifadeleriyle değerlendirirdi. Trump ayrıca bölgede yaşanan askeri gerilime değinerek savaşın büyük ölçüde sona erdiğini düşündüğünü söyledi.

Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelere de dikkat çeken Trump, gemilerin şu anda boğazdan geçiş yapabildiğini ifade etti. Ancak ABD yönetiminin gerekirse boğazı “kontrol altına almayı” düşünebileceğini belirterek bölgenin stratejik önemine dikkat çekti. Trump, geçişlerin İran tarafından yeniden engellemesi ihtimaline dair ise sert mesajlar verirken, "20 kat daha sert bir şekilde vurulur" ifadesini kullandı.

Öte yandan Lübnan cephesinde de dikkat çekici bir diplomatik girişim gündeme geldi. İddialara göre Lübnan Hükümeti, İsrail ile devam eden saldırıları sona erdirmek amacıyla ABD aracılığıyla doğrudan müzakerelerin başlatılmasını teklif etti. Lübnan, dün İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda 16 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Öte yandan çoğu kız öğrenci olan 175 kişinin hayatını kaybettiği saldırı hakkında Trump, " Yeterince bilgim yok" yanıtını verdi.

09:32 TRUMP VE PUTİN ARASINDA İRAN TEMASI

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesinde, İran'la ilgili durumu ele aldıklarını bildirdi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD tarafının talebi üzerine Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesi gerçekleştiğini belirtti.

Görüşmenin yaklaşık 1 saat sürdüğünü ve yapıcı olduğunu vurgulayan Uşakov, iki liderin uluslararası meseleleri ele aldıklarını ifade etti. Uşakov, “Görüşmede, İran ile ilgili durum ve ABD temsilcilerinin katılımıyla Ukrayna krizine ilişkin yürütülen üçlü müzakere süreci istişare edildi. Putin, Basra Körfezi ülkelerinin liderleri, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve diğer ülke liderleri ile gerçekleştirdiği temaslardan yola çıkarak, İran meselesinin siyasi diplomatik çözümüne ilişkin bazı görüşlerini paylaştı. Trump da ABD ve İsrail'in operasyonu bağlamında gelişen duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu konuda, oldukça kapsamlı ve faydalı görüş alışverişi gerçekleşti” şeklinde konuştu.

08:45 IRAK'TA BAE KONSOLOSLUĞU HEDEF ALINDI

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Irak'taki konsolosluk binasına insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendiğini açıklayarak, saldırıyı şiddetle kınadı. "Hain terör saldırısı" olarak tanımlanan İHA saldırısının şiddetle kınandığı BAE açıklamasında, konsolosluk binasında hasar meydana geldiği ve can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Diplomatik misyonların hedef alınmasının başta diplomatik binaların ve personelin tam dokunulmazlığını garanti altına alan Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi olmak üzere, tüm uluslararası kanunların açık bir ihlali olduğu vurgulandı. Saldırının, "tehlikeli bir tırmanış ve bölgesel güvenlik ve istikrara yönelik bir tehdit" olduğuna dikkati çekildi.

07.50 BAE İRAN'IN HEDEFİNDE

BAE Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "BAE hava savunması, şu anda İran'dan gelen füze ve insansız hava aracı tehditlerine karşı koymaktadır" ifadelerini kullandı.

Ülkenin farklı noktalarından duyulan patlama seslerine değinilen açıklamada, "çeşitli bölgelerde duyulan seslerin, hava savunma sistemlerinin balistik füzeleri, savaş uçaklarının ise insansız hava araçlarını ve seyir füzelerini imha etmesi sonucu oluştuğunu" söylendi. Öte yandan Bahreyn İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise sirenlerin çaldığı belirtilerek, vatandaşlar ve bölge sakinlerine sakin kalma ve en yakın güvenli yere gitme çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA-DHA-İHA