Taksim’deki 8 Mart Eyleminde Ufuk Bayraktar ile Kadınlar Arasında Gerginlik, Polis Müdahale Etti

8 Mart Dünya Kadınlar günü sebebiyle Beyoğlu'nda bir araya gelen kadınlar yürüyüş düzenledi. Polis ekipleri tarafından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yoğun güvenlik önlemi alınırken metro durakları güvenlik gerekçesiyle geçici süreliğine kapatıldı.

ÜNLÜ OYUNCU İLE KADINLAR ARASINDA GERGİNLİK

Saat 19.30 sıralarında Sıraselviler Caddesi'nde bir araya gelerek yürüyüşe başlayan kadınlar Cihangir Caddesi'nde bir süre bekledi. Bu sırada Cihangir'de bir kafesi olduğu bilinen oyuncu Ufuk Bayraktar ile kadınlar arasında gerginlik yaşandı.

Polis ekiplerinin sakinleştirmeye çalıştığı Bayraktar, ekipler tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

Kaynak: DHA