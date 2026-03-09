Okullarda Ara Tatil Kalkıyor mu? Bakan Yusuf Tekin Son Noktayı Koydu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kamuoyunda sıklıkla gündeme gelen okullardaki ara tatillerin kaldırılacağına yönelik iddialar hakkında konuştu. Tekin, söz konusu iddiaların gerçekleri yansıtmadığını belirtti.

ARA TATİL KALKACAK MI?

Bakan Tekin, ara tatillerin kaldırılacağı yönündeki iddialara ilişkin, "Tatilleri kaldırmıyoruz. Her durumda çocuklarımızın mevzuata göre, 180 iş günü okula gelmeleri gerekiyor. Ramazan ve Kurban Bayramı, her ikisi de aynı eğitim-öğretim dönemine denk düştüğünde ve her ikisinde de dokuzar gün tatil olduğunda, bunun oraya yerleşme ihtimali yok. Bu bir teknik zorunluluk" bilgisini paylaştı.

Öğretmenlerin seminer dönemlerine dair de konuşan Tekin, "Ara tatilin olduğu haftayla Ramazan Bayramı örtüştüğü için öğretmen arkadaşlarımız şunu bekliyor olabilirler: 'Seminer dönemi'. Onu da online olarak yapacağız" ifadelerini kullandı.

FATMA NUR ÇELİK'İN ADI GÖREV YAPTIĞI OKULDA YAŞATILACAK

Tekin, Çekmeköy'de öğrencisinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'e Allah'tan rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla görev yaptığı okulun adının "Şehit Fatma Nur Çelik" olarak değiştirildiğini aktaran Tekin, şiddet olaylarının sadece okullarla sınırlı olmadığını anlattı.

FATMA NUR ÇELİK NASIL HAYATINI KAYBETTİ?

Çekmeköy'deki Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi F.S.B. (17), öğretmenler Fatma Nur Çelik (44) ve Z.A. (52) ile arkadaşı S.K.'yi (15) bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralanan öğretmen Fatma Nur Çelik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA