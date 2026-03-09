Okullarda Ara Tatil Kalkıyor mu? Bakan Yusuf Tekin Son Noktayı Koydu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda ara tatillerin kaldırılacağı iddiasına yönelik yaptığı açıklamada söz konusu iddiaların doğru olmadığını belirtti. Tekin, görev yaptığı okulda uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik’in adının ise görev yaptığı okula verildiğini de sözlerine ekledi.

Son Güncelleme:
Okullarda Ara Tatil Kalkıyor mu? Bakan Yusuf Tekin Son Noktayı Koydu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kamuoyunda sıklıkla gündeme gelen okullardaki ara tatillerin kaldırılacağına yönelik iddialar hakkında konuştu. Tekin, söz konusu iddiaların gerçekleri yansıtmadığını belirtti.

ARA TATİL KALKACAK MI?

Bakan Tekin, ara tatillerin kaldırılacağı yönündeki iddialara ilişkin, "Tatilleri kaldırmıyoruz. Her durumda çocuklarımızın mevzuata göre, 180 iş günü okula gelmeleri gerekiyor. Ramazan ve Kurban Bayramı, her ikisi de aynı eğitim-öğretim dönemine denk düştüğünde ve her ikisinde de dokuzar gün tatil olduğunda, bunun oraya yerleşme ihtimali yok. Bu bir teknik zorunluluk" bilgisini paylaştı.

Öğretmenlerin seminer dönemlerine dair de konuşan Tekin, "Ara tatilin olduğu haftayla Ramazan Bayramı örtüştüğü için öğretmen arkadaşlarımız şunu bekliyor olabilirler: 'Seminer dönemi'. Onu da online olarak yapacağız" ifadelerini kullandı.

FATMA NUR ÇELİK'İN ADI GÖREV YAPTIĞI OKULDA YAŞATILACAK

Tekin, Çekmeköy'de öğrencisinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'e Allah'tan rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla görev yaptığı okulun adının "Şehit Fatma Nur Çelik" olarak değiştirildiğini aktaran Tekin, şiddet olaylarının sadece okullarla sınırlı olmadığını anlattı.

FATMA NUR ÇELİK NASIL HAYATINI KAYBETTİ?

Çekmeköy'deki Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi F.S.B. (17), öğretmenler Fatma Nur Çelik (44) ve Z.A. (52) ile arkadaşı S.K.'yi (15) bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralanan öğretmen Fatma Nur Çelik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Etiketler
Yusuf Tekin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
Son Güncelleme:
MSB'den Kritik Açıklama: 6 Türk F-16'sı KKTC'ye Konuşlandırıldı 6 Türk F-16'sı KKTC'ye Konuşlandırıldı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
"İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" Davasının İlk Duruşması: 105'i Tutuklu 7'si Firari 402 Sanık Yargılanıyor 'İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' Davasında Duruşma Günü
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Kabine, Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Toplanıyor Kabine Bugün Toplanıyor! İşte Masadaki Gündemler
Van ve Hakkari'de Uyuşturucuya Ağır Darbe: 320 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi Van ve Hakkari'de 320 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
ÇOK OKUNANLAR
Almanya’da Tarihi Zafer: Cem Özdemir Eyalet Başbakanlığı Seçimini Kazandı Cem Özdemir Eyalet Başbakanlığı Seçimini Kazandı
İran, Yeni Dini Liderini Duyurdu: Mücteba Hamaney İran, Yeni Dini Liderini Duyurdu: Mücteba Hamaney
Orta Doğu'da Füze Yağmuru! Ölü Sayısı Her Geçen Saat Yükseliyor İran, 'ABD ve İsrail İle İşbirliği Yapan' Vatandaşlarının Malvarlıklarına El Koyacak
AFAD Duyurdu: Denizli'de Deprem AFAD Duyurdu! Denizli'de Deprem
SSK, Bağkur, Dul Yetim Aylığı Alanlar Dikkat! Bayram İkramiyesi Hangi Tarihte Ödenecek? Bayram İkramiyesi Hangi Tarihte Ödenecek?