Van ve Hakkari'de Uyuşturucuya Ağır Darbe: 320 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

İçişleri Bakanlığı, "Van ve Hakkari’de uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 320 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Van ve Hakkari’de uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 320 kg uyuşturucu madde ele geçirildiği duyuruldu.

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; Van ve Hakkari İl Jandarma Komutanlıklarınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda; 198 kg esrar, 112 kg metamfetamin, 10 kg eroin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 15 şüpheli zehir taciri yakalandı.

Açıklamada, "Uyuşturucuya yönelik operasyonlarımız ülke genelinde etkin şekilde sürdürülmektedir. Daire Başkanlığımızı, Kahraman Jandarmamızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi