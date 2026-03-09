Van ve Hakkari'de Uyuşturucuya Ağır Darbe: 320 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

İçişleri Bakanlığı, yaptığı paylaşımda, "Van ve Hakkari'de uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 320 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi" açıklamalarında bulundu

Son Güncelleme:
Van ve Hakkari'de Uyuşturucuya Ağır Darbe: 320 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanlığı, "Van ve Hakkari’de uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 320 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Van ve Hakkari’de uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 320 kg uyuşturucu madde ele geçirildiği duyuruldu.

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; Van ve Hakkari İl Jandarma Komutanlıklarınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda; 198 kg esrar, 112 kg metamfetamin, 10 kg eroin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 15 şüpheli zehir taciri yakalandı.

Açıklamada, "Uyuşturucuya yönelik operasyonlarımız ülke genelinde etkin şekilde sürdürülmektedir. Daire Başkanlığımızı, Kahraman Jandarmamızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
"İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" Davasının İlk Duruşması: 105'i Tutuklu 7'si Firari 402 Sanık Yargılanıyor 'İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' Davasında Duruşma Günü
MSB'den Kritik Açıklama: 6 Türk F-16'sı KKTC'ye Konuşlandırıldı 6 Türk F-16'sı KKTC'ye Konuşlandırıldı
ÇOK OKUNANLAR
Almanya’da Tarihi Zafer: Cem Özdemir Eyalet Başbakanlığı Seçimini Kazandı Cem Özdemir Eyalet Başbakanlığı Seçimini Kazandı
İran, Yeni Dini Liderini Duyurdu: Mücteba Hamaney İran, Yeni Dini Liderini Duyurdu: Mücteba Hamaney
Orta Doğu'da Füze Yağmuru! Ölü Sayısı Her Geçen Saat Yükseliyor İran, 'ABD ve İsrail İle İşbirliği Yapan' Vatandaşlarının Malvarlıklarına El Koyacak
AFAD Duyurdu: Denizli'de Deprem AFAD Duyurdu! Denizli'de Deprem
SSK, Bağkur, Dul Yetim Aylığı Alanlar Dikkat! Bayram İkramiyesi Hangi Tarihte Ödenecek? Bayram İkramiyesi Hangi Tarihte Ödenecek?