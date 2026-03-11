ABD - İran - İsrail Savaşında 12.Gün | ABD ve İsrail Üslerine Yoğun Bombardıman! Ölüm Füzeleri Ateşleniyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

08.25 WSJ: İRAN HÜRMÜZ'E 10'A YAKIN MAYIN DÖŞEDİ

ABD basını Wall Street Journal, İran'ın Hürmüz Boğazı'na 10'a yakın mayın döşediğini iddia etti

08.20 İSRAİL, BEYRUT'TA BİR BİNAYA SALDIRDI

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in, başkent Beyrut'un şehir merkezindeki Aişe Bekkar bölgesinde bulunan binadaki bir daireyi, hava saldırısıyla hedef aldığı belirtildi. İsrail'in, söz konusu hava saldırısıyla çok katlı binadaki bir daireyi hedef aldığı aktarılan haberde, can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, İsrail'in, Beyrut'un şehir merkezinde düzenlediği hava saldırısı sonucu bina ve çevresinde hasar oluştuğu görüldü.

07.30 HİZBULLAH İSRAİL'İN UYDU İLETİŞİM MERKEZİNİ VURDU

Hizbullah tarafından pazartesi günü Beyt Şemeş şehri yakınlarındaki bir uydu iletişim merkezine balistik füze saldırısı düzenlendi. Lübnan'dan fırlatılan füzenin isabet ettiği uydu iletişim merkezinde meydana gelen patlama araç kamerasına yansıdı.

05.25 HİZBULLAH’IN ÜST DÜZEY KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyine düzenlenen bir saldırıda Hizbullah’ın "Nasır" birimi komutanı Hasan Salame’nin öldürüldüğünü açıkladı. Ayrıca, İran’ın Tahran ve Tebriz kentlerindeki rejime ait çok sayıda askeri hedefin vurulduğu bildirildi.

İsrail’den Lübnan ve İran’a yönelik saldırılarıyla ilgili yeni açıklama geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, Lübnan’daki Cuvayya bölgesine düzenlenen bir saldırıda, Hizbullah’ın Güney Lübnan’daki faaliyetlerinden sorumlu üç ana birimden biri olan "Nasır" birimi komutanı Hasan Salame’nin öldürüldüğü bildirildi. Salame’nin uzun yıllardır Hizbullah adına üst düzey görevlerde bulunduğu ve İsrail’e yönelik çok sayıda saldırıda rol aldığı aktarıldı.

İRAN’A EŞ ZAMANLI SALDIRI DALGASI

Ayrıca, İran’ın Tahran ve Tebriz kentlerindeki askeri hedeflerin eş zamanlı bir saldırı dalgasında vurulduğu kaydedildi. Aralarında komuta karargahları, füze rampaları ve topçu birliklerinin de yer aldığı bu hedeflerin İsrail’e ve Orta Doğu’daki diğer ülkelere yönelik saldırılarda kullanıldığı öne sürüldü. Tamamlanan bu saldırı dalgasının, İran rejiminin temel unsurlarına yönelik baskıyı artırma amacı taşıdığı vurgulandı.

