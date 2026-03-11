Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Var
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlarına karıştığı iddia edilen bazı kişilere yönelik operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında belediye binasında arama yapılırken, çok sayıda gözaltı kararı olduğu öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
ÇOK SAYIDA GÖZALTI KARARI
Operasyona çerçevesinde polisin belediyede arama yaptığı öğrenilirken, bir çok şüpheli hakkında ise gözaltı kararı olduğu öğrenildi.
