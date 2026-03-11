İran’ın Yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney'e Saldırı: Sağlık Durumu Nasıl?

İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in, ABD-İsrail saldırılarında yaralandığına ilişkin iddialara dair İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın oğlu Yusuf Pezeşkiyan’dan bir açıklama geldi. Pezeşkiyan, Hamaney’in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

İran Cumhurbaşkanı'nın oğlu ve aynı zamanda hükümet danışmanı olan Yusuf Pezeşkiyan, İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in yaralandığı iddialarına dair bir açıklamada bulundu.

Pezeşkiyan, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Hamaney’in yaralandığına dair haberler duyduğunu belirterek konuyu bağlantıları aracılığıyla teyit ettirdiğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Mücteba Hamaney'in yaralandığına dair haberleri duydum. İrtibatı olan bazı arkadaşlara sordum. Çok şükür kendisinin sağlığının yerinde olduğunu ilettiler" ifadelerini kullandı.

İran devlet televizyonu ise daha önce Hamaney’i “gazi” olarak nitelendirmiş, ancak söz konusu yaralanmanın niteliği ya da nasıl gerçekleştiğine ilişkin herhangi bir ayrıntı paylaşmamıştı.

İRAN'IN YENİ LİDERİ MÜCTEBA HAMANEY'E SUİKAST TEHDİDİ

İsrailli üst düzey yetkililer, İran'da yeni lider seçilen Mücteba Hamaney'e suikast düzenleme tehdidinde bulunmuştu. İsrail Meclis Başkanı Amir Ohana, ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İran ve Hamas Hareketi'nden İsrail tarafından yapılan suikastlarla öldürülmüş olan lider kadrosunun fotoğraflarını yayımladı.Ohana, Mücteba Hamaney'in resmini de listeye ekleyerek, "Onların yolunda ilerleyenler onların yolunda giderler" ifadelerini yazdı.

Kaynak: Haber Merkezi

