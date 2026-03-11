İlber Ortaylı’dan Kötü Haber: Fatih Altaylı Duyurdu

Gazeteci Fatih Altaylı, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın birkaç gündür ciddi sağlık sorunları ile mücadele ettiğini açıkladı. Altaylı, İlber Ortaylı için dua ve iyi dilekler istedi.

Son Güncelleme:
Gazeteci Altaylı, köşesinde, yakın arkadaşı olan tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın sağlık durumu hakkında yazdı.

"ÇOK CİDDİ SAĞLIK SORUNLARI İLE MÜCADELE EDİYOR"

Ortaylı'nın sağlık durumunun ciddi olduğunu belirten Altaylı, Ortaylı için dua ve iyi dilekler istedi:

"Sevgili okurlar, canımın parçası, çok sevgili dostum, hepinizin, hepimizin çok sevdiği İlber Ortaylı hocamız birkaç gündür çok ciddi sağlık sorunları ile mücadele ediyor. Eğer inanıyorsanız dualarınızı, inanmıyorsanız iyi dileklerinizi kendisinden esirgemeyin."

NE OLMUŞTU?

Tarihçi Prof. Dr. Ortaylı, en son 15 Şubat tarihinde geçirdiği ameliyat ile sevenlerini endişelendirmişti.

Başarılı bir operasyon geçiren Ortaylı, kendisini kurtaran sağlık emekçisi kadınlara teşekkürlerini iletmişti.

