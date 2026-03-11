İran’dan Türkiye’ye Atılan Füzelerin Yeri Tespit Edildi! Çarpıcı Detay Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye, iki hafta içinde art arda aynı bölgeden ateşlenen ve havada imha edilen füzeler sebebiyle İran yönetimini en üst seviyeden uyardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın talebi üzerine mevkidaşı ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Türkiye’nin tarafı olmadığı çatışmalardan olumsuz etkilendiğini, her ne sebeple olursa olsun, hava sahasının ihlal edilmesinin mazur görülemeyeceğini ve Türkiye’nin buna karşı gerekli bütün tedbirleri almaya devam edeceğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüşerek, risk oluşturabilecek adımlardan uzak durulmasını isterken, İranlı mevkidaşı, Türk hava sahasına yönelen füzelerin İran kaynaklı olmadığını söyledi. Güvenlik kaynakları ise İran’dan ateşlenen ikinci füzenin de birincisi ile aynı menzili taşıdığını, her ikisinin de çıkış noktasının aynı olduğunu ve Tahran’ın doğusunda bir alandan ateşlendiğini kaydetti.

“MOZAİK SAVUNMA” UYGULANDI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; söz konusu durumun İran’daki “Mozaik Savunma” sisteminden kaynaklandığına dikkati çeken kaynaklar, ABD ve İsrail’in saldırıların ilk günlerinde merkezi sistemi çökerttiğini böyle bir durumda da saldırı öncesindeki yönetim tarafından verilen kararların uygulamaya geçirildiğine işaret ediyor. Savunmada ülkenin 7-8 parçaya bölündüğünü, eski yönetime bir şey olması durumunda başta verilen emirlerin uygulanmaya devam edeceği kararlarının alındığını belirten kaynaklar, Türkiye’yi hedef alan bölgedeki komutanın eski emirleri uygulaması sebebiyle böyle bir durumun ortaya çıkmış olabileceğine, çok detaylı inceleme yapıldığına vurgu yapıyor. İkinci füzenin de Doğu Akdeniz’de bulunan NATO’ya tahsisli ABD gemisinden atılan önleme füzesi ile vurulduğunu kaydeden kaynaklar, menzilinin birinci füze ile aynı ve 1.200 kilometre olduğunu belirtti.

3. FÜZE ATEŞLENİRSE…

Ankara, İran’dan gelen açıklamalara mevcut çatışma ortamı ve içerideki mozaik sistem sebebiyle temkinli yaklaşıyor. Türkiye’nin provokasyonlara gelmediğine işaret eden güvenlik kaynakları, savaşın sıçramaması, genişlememesi, İran’ın bölünmemesinin Ankara’nın temel hedefleri arasında olduğuna vurgu yapıyor. Türkiye’nin tüm diplomatik girişimlerini de bu kapsamda ele aldığına dikkati çeken kaynaklar, yeni cepheler açılmaması için hem bölge ülkeleri ile hem Azerbaycan ile görüşmeler yürütüldüğünün altını çiziyor.

İran’dan Türkiye’ye üçüncü bir füzenin ateşlenmesi ihtimalini değerlendiren güvenlik kaynakları, Ankara’yı savaşa sürükleyecek hiçbir senaryoda yer alınmayacağını, sağduyulu ve soğukkanlı tutum ile caydırıcılığın devrede olacağını, saldırıya uğrayan üçüncü ülkelerin de uzun vadede bölgenin çıkarlarına olacak bir yaklaşım sergilemeye çalıştıklarını vurguladı.

GEÇMİŞTEN DERS ÇIKARDILAR

Güvenlik kaynakları İran’ın karıştırılması için İsrail’in terör örgütünü kullanma girişimlerini de değerlendirdi. Türkiye’nin, İran’daki Kürt gruplar ve terör örgütü kartının kullanılmaması yönünde gayret gösterdiği ve bu konuda büyük oranda etkili olunduğu kaydediliyor. İran’da terör örgütlerinin bir araya getirilmesi konusunda İsrail’in bir çabasının olduğunu belirten kaynaklar, söz konusu oluşumların geçmiş tecrübelerden ders çıkardıklarını, başkalarının operasyonlarında ‘maşa’ olarak kullanılmanın kendi kamuoylarında itibar kaybı olarak değerlendirildiği bilgisini paylaştı.

